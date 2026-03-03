Burhanettin Bulut'tan Tanju Özcan'ın Tutuklanmasına Tepki:  Demokrasiye Uzanan Her El, Toplum Vicdanında Karşılık Bulmayacak

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Seçilmiş Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'ın tutuklanması yargının hukukla değil, siyasi saiklerle hareket ettiğinin açık bir belgesi niteliğindedir. Sandıkta yenilmeyi hazmedemeyenler, yargı sopasıyla milletin iradesini ayaklar altına almaya kalkmaktadır. Halkın oyuyla seçilen Tanju Özcan'ı adliye koridorlarında devirmeye çalışmak demokrasiye açık meydan okumaktır. Demokrasiye uzanan her el, toplum vicdanında karşılık bulmayacak, karşısında halkın iradesini bulacaktır." ifadesini kullandı.