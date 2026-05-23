Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısı başladı. İstinafın CHP Kurultayı'na ilişkin kararının ardından yaşananları değerlendirecek büyükşehir belediye başkanlarının toplantının ardından ortak deklarasyon yayınlaması bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultay iptal kararının ardından partisinin Büyükşehir Belediye Başkanları ile dün CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti. Adana, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlarının ziyarete katılamaması sebebiyle bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bir araya gelen belediye başkanlarının toplantısı saat 10.15 itibarıyla başladı. Toplantıya Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ABB Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçerkatıldı.

