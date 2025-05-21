CHP\'li Çakırözer\'den İktidara Eleştiri

(TBMM) - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na alınmaması üzerinden iktidarın dış politika hamlelerini eleştirerek "Türk Devletleri Topluluğu'nun zirvesinde Türkiye orada, ev sahibi Macaristan, Azerbaycan, Türkmenistan Özbekistan, Kazakistan liderleri hepsi orada. Bu fotoğrafta kim yok? KKTC yok, Ersin Tatar yok. Yanınızdaki 3 lider daha dün Güney Kıbrıs Rum kesimini tanıyıp büyükelçilik açmadılar mı? Sordunuz mu dönüp 'Bu ne iştir kardeşlerim' diye? Kıbrıs Türkünün liderini yanınıza alamıyorsanız ne işiniz var bu fotoğrafta" dedi.

Yeni Yol Grubu'nun TBMM Genel Kurulu'nda Gazze'ye insani yardım koridoru açılması hususunda Türkiye'nin uluslararası düzlemde inisiyatif alması ve bu konuda yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi amacıyla verdiği grup önerisi AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Önergenin gerekçesini açıklamak üzere söz alan Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, iktidarın İsrail'e karşı tutunduğu tavrı eleştirerek şöyle konuştu:

"Aynen Hitler'in Reichstag yangınını bahane ederek Almanya'ya hakim olduğu gibi Netanyahu'da burada, 7 Ekim saldırısını bahane ederek bir noktada bir yandan İsrail'deki muhalefeti susturdu, bir diğer yandan da kendisi bu toprakları işgal etmeye başladı. Şimdi sadece işgal etmiyorlar ve diyorlar ki: 'Buralar bizim.' Peki, şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti hükümeti neler yaptı? Bir şey yapamadı. 'Ticaret yapılıyor' dediğimiz zaman bize 'Yalancısınız, yalan söylüyorsunuz' diyordunuz. Ticaret yapıldığını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı söyledi. Hükümet kusura bakmasın, sınıfta kalmıştır ve dünyanın her yerinde orada protestolar yapılıyor İsrail'e karşı. Yahudiler, Hıristiyanlar veyahut deistler, ateistler yapıyorlar. Peki, bizim ülkemizde bu protestoları yaptığımız zaman ne oluyor? 'Yapamazsınız' deniyor. Yahudilerden bu kadar mı korkacağız, bu İsrail Siyonistlerden bu kadar mı korkacağız biz? 540 milyar dolar borcunuz olursa, onların bankalarından kredi alırsanız, faizleri ödeyemezseniz ve onlarla yaptığınız anlaşmaları kaldıramazsınız. Ekonomik anlaşmaların hangisini kaldırdınız, hangi askeri anlaşmayı kaldırdınız? Tarih bir gün hepimizi yargılayacak, sadece tarih değil, vicdanlar yargılayacak, çocuklarımız yargılayacak bizi ve bizi Allah yargılayacak.

Avrupalı ülkelerin İsraile'e uyguladığı yaptırımları örnek gösteren DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da Yeni Yol Grubu'nun önerisine destek vererek şu sözlerle komisyon kurulması için çağrı yaptı:

"60 bine yakın insan hayatını kaybetmiş, 100 binden fazla yaralı var ve 19 bin 194 bebek, çocuk ölmüş durumda ve halen bugün ölmeye devam ediyor bebekler. Günde 150 kişi ölüyor, tam bir soykırım yaşanıyor, korkunç işler oluyor, kabul edilecek durumda değil. Türkiye susuyor, maalesef susuyor. İktidar gerekeni yapmıyor. Özellikle bebekleri öldürüyorlar, anneleri öldürüyorlar, nesil kurutmak için yapıyorlar. İngiltere ticaret anlaşmalarını iptal etti, bizimki gibi sahtekarca değil. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez 'İsrail'le ticareti kesiyorum' dedi. Avrupa Birliği İsrail'le ortaklık anlaşmasını iptal etmeye hazırlanıyor. Tüm dünya artık duyarsızlığından vazgeçti. Lütfen soykırım bitmeden bugün bunu yapalım, bir komisyon kuralım."

"Bırakın Filistin'i, bırakın Kıbrıs Türkünü siz daha kendi vatandaşımızın derdine sahip çıkamıyorsunuz"

KKTC'nin Türk Devleti Teşkilatı'na alınmaması üzerinden iktidarı eleştiren CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, kürsüden geçtiğimiz hafta Macaristan'da yapılan teşkilat toplantısına katılan liderlerin fotoğrafını göstererek 'Kıbrıs Türkünün liderini yanınıza alamıyorsanız ne işiniz var bu fotoğrafta' diye sordu. Çakırözer, iktidarın dış politika hamlelerini şu sözlerle eleştirdi:

"İsrail dünyanın gözü önünde Gazze'yi ve oradaki masum sivilleri yok ediyor. Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor. Bu iktidar, lafa gelince Filistinliler için mangalda kül bırakmaz ama 'Gel Meclis'imizde Gazze için ortak duruşumuz olsun' dediğimizde yoksunuz. Bu insanlık suçuna kulaklarınız sağır, vicdanlarınız kör. Süper ligdelermiş ama İsrail'e gelince ne liderlik ne süper lig kalıyor; Gazze'ye selam, İsrail'le ticarete devam oluyor. Dünya liderinin süper lig fotoğrafını size göstereyim. Burası Macaristan, Türk Devletleri Topluluğu'nun zirvesi yapılıyor. Türkiye orada, ev sahibi Macaristan, Azerbaycan, Türkmenistan Özbekistan, Kazakistan liderleri hepsi orada. Peki, bu fotoğrafta kim yok? KKTC yok, Ersin Tatar yok. Hani üç yıl önce biz KKTC'yi dünyaya tanıtıyoruz diye bu teşkilata almıştık. Yanınızdaki 3 lider daha dün Güney Kıbrıs Rum kesimini tanıyıp büyükelçilik açmadılar mı? Sordunuz mu dönüp 'Bu ne iştir kardeşlerim' diye? Soramıyor ve Kıbrıs Türkünün liderini yanınıza alamıyorsanız ne işiniz var bu fotoğrafta? Neymiş, süper ligdeymişiz!

Bırakın Filistin'i, bırakın Kıbrıs Türkünü siz daha kendi vatandaşımızın derdine sahip çıkamıyorsunuz. Almanya çifte vatandaşlık yasası çıkardı, bir yıl oldu. Alman vatandaşlığına geçtiği için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını bırakan 600 bin insanımızın vatandaşlığımıza geçmesini bekliyorduk, plan yapıldı. Bir yılda yarısı değil, dörtte 1'i değil, onda 1'i değil, sadece 25 bin kişi. Başlı başına fiyasko. Kendi vatandaşımızı siz bu vatandan soğutmuşsunuz, ay yıldızlı pasaportu aldıramıyorsunuz, dünyaya nasıl laf anlatacaksınız? Bu yanda ise yüz binlerce yurttaş vize çilesi çekiyor. Öğrenci, sanatçı, hasta, iş insanı, sporcu, hiçbiri gidemiyor. Yüz binlerce insanın ret yediği yetmezmiş gibi bunun üstüne tam 3,2 milyar liramız vize kapısında çöp olmuş, itibarımız yok edilmiş, çözebiliyor musunuz? Hayır, ne gezer. Siz ne bizim ne Kıbrıs Türkünün ne de Filistinlinin derdini çözebilirsiniz. Bu dertler siz bir an önce iktidardan gidince çözülür ve çözülecek. O yüzden Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu yanımızda, sandığı da bir an önce önümüzde istiyoruz."