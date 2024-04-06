CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar: 112 mahalleye eşit hizmet götüreceğim - Son Dakika
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CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar: 112 mahalleye eşit hizmet götüreceğim

CHP'den Ceyhan Belediye Başkanı seçilen Kadir Aydar, göreve başladıktan sonra ilçenin 112 mahallesine eşit hizmet götüreceğini belirtti. Aydar, seçim sürecinde kendisine destek verenlere teşekkür ederek, kapılarının herkese açık olduğunu vurguladı ve ayrıştıran, ötekileştiren ve nefret dili kullanan hiç kimsenin olmayacağını söyledi.

06.04.2024 15:39  Güncelleme: 15:40
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CHP'den Ceyhan Belediye Başkanı seçilen Kadir Aydar, ilçenin 112 mahallesine eşit hizmet götüreceğini belirtti.

Göreve başlayan Aydar, seçim sürecinde kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Kapılarının herkese açık olduğunu kaydeden Aydar, "Ceyhan Belediyesi sizindi, ben emanetinizi teslim aldım. Bundan sonra ayrıştıran, ötekileştiren ve nefret dili kullanan hiç kimse olmayacak. Bizler sevgiyle, saygıyla ve barış dilini kullanarak buralara geldik. 112 mahalleme eşit hizmet götüreceğim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar: 112 mahalleye eşit hizmet götüreceğim - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar: 112 mahalleye eşit hizmet götüreceğim - Son Dakika
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