CHP'den Ceyhan Belediye Başkanı seçilen Kadir Aydar, ilçenin 112 mahallesine eşit hizmet götüreceğini belirtti.
Göreve başlayan Aydar, seçim sürecinde kendisine destek veren herkese teşekkür etti.
Kapılarının herkese açık olduğunu kaydeden Aydar, "Ceyhan Belediyesi sizindi, ben emanetinizi teslim aldım. Bundan sonra ayrıştıran, ötekileştiren ve nefret dili kullanan hiç kimse olmayacak. Bizler sevgiyle, saygıyla ve barış dilini kullanarak buralara geldik. 112 mahalleme eşit hizmet götüreceğim." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar: 112 mahalleye eşit hizmet götüreceğim - Son Dakika
Aydın Efeler Belediyesi'nin eski başkanı Fatih Atay, yeni başkan Anıl Yetişkin'i makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.
İstanbul Bakırköy Halk Pazarı'nda yankesicilik yaptığı iddia edilen 2'si 18 yaşından küçük 4 kadın şüpheli, bomba ihbarıyla yakalandı. Olay sonrası yaşanan panik anları cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
Yalova Valiliği'nde Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen törende il protokolü bayramlaştı. Vali Hülya Kaya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bayramlaşmaya AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel ve diğer yetkililer katıldı.
Osmaniye'de gerçekleştirilen operasyonda, lüks bir otomobilde yakalanan 3 Suriye uyruklu göçmenin, İstanbul üzerinden Almanya'ya gitmek için 10 bin dolar para verdikleri ortaya çıktı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele eden ekipler, organizatör olan Mahmud T.'yi tutukladı ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalara başladı. Yakalanan göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Gümüşhane'de 31 Mart'ta Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan MHP'li Vedat Soner Başer, mazbatasını alarak Belediye Başkanlığı makamına oturdu.
Sizin düşünceleriniz neler ?