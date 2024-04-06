CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar: 112 mahalleye eşit hizmet götüreceğim

Osmaniye'de Lüks Otomobille Göçmen Kaçakçılığı Yapan Organizatör Tutuklandı

Osmaniye'de gerçekleştirilen operasyonda, lüks bir otomobilde yakalanan 3 Suriye uyruklu göçmenin, İstanbul üzerinden Almanya'ya gitmek için 10 bin dolar para verdikleri ortaya çıktı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele eden ekipler, organizatör olan Mahmud T.'yi tutukladı ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalara başladı. Yakalanan göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.