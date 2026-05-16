CHP 81 İlde Sahada… Özgür Ceylan Etimesgut'ta Esnaf Ziyareti Yaptı

(ANKARA) - CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ve beraberindeki heyet Etimesgut'ta esnaf ziyarete yaptı. Geçim sıkıntısının hayatın her alanında etkili olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Çocuklarımızı sosyal yetiştiremiyoruz. Sosyalleşerek yetişmeyen çocuktan gelecekte ne bekleyebiliriz ki?" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla 81 il ve ilçelerde sahaya inen parti yöneticileri ve milletvekilleri çalışmalarını sürdürüyor. CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ve beraberindeki heyet Etimesgut'ta esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklardan bahseden bir yurttaş, Ceylan'a, "Hiçbir şeyden memnun değiliz. Hiçbir şey yolunda değil. Emekliyiz, yetmiyor. Millet perişan öyle söyleyeyim. Emekliyiz rahat yaşamak istiyoruz. Şurada 250 liraya döner alayım diye uğraşıyorum. Tavuk yiyorum ama et yemek isterim. Nerede uygun varsa ona gidiyoruz" dedi.

Esnafın durumunu anlatan bir başka yurttaş, "Hükümet esnafı bitirdi. Bir kilo et 1000 lira, 1500 lira olmuş. Bir kilo alacağı yerde yarım kilo, yarım kilo alacağı yerde 250 gram alıyor insanlar. Bunlardan bir an önce kurtulmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"BİR KOVA SUYUN BİR DAMLASINI İÇİYOR GİBİYİZ"

Ceylan'ın "Emeklilerin hali nasıl?" sorusunu yanıtlayan bir yurttaş, şunları söyledi:

"Bir kova suyun bir damlasını içiyor gibiyiz. Hiçbir sosyal hayatımız yok. Böyle bir yere gelip oturduğumuz zaman lüks bir yere gelmiş gibi oluyoruz. Hayat kısıtlı bizim için. Emekli için kısıtlı, çalışan için kısıtlı. Çünkü çok yüksek fiyatlar. İnsanlar hayatı 'Ben yaşıyorum' diyerek yaşayamıyor. Umudumuz var, inşallah umutlarımız gerçek olur. Biz bu yaşa kadar geldik iyi kötü ama bizim arkamızdan gelen nesil yok ediliyor. O nesil hepimiz için çok önemli. Çocukları sosyal yetiştiremiyoruz. Sosyalleşerek yetişmeyen çocuktan gelecekte ne bekleyebiliriz ki?"

"BİZ DEĞİŞTİRİYORUZ, GİDİYOR DİĞER BELEDİYEYE GEÇİYOR"

Belediye başkanlarının parti değiştirmesini eleştiren bir yurttaş, "Biz değiştiriyoruz, belediye başkanını seçiyorlar gidiyor öbür belediyeye geçiyor. Ne anlamı var? Ne zaman sesimiz duyulacak? Bekliyoruz. Akşama kadar 12 saat ayaktayız. Bir asgari ücretle, iki tane oğlum var, onlar için çabalıyorum, biraz satış yapıp prim kazanayım diye. Asgarinin biraz üstünü veriyor mağazamız çok şükür ama yetmiyor. Eşim de çalışıyor, yetmiyor." diye konuştu.