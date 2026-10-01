CHP\'li Demir, Mersin\'de Seçer dahil 59 kişiye verilen gözaltı kararına tepki gösterdi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve 2 ilçe belediye başkanının gözaltına alınmasına tepki gösterek, "En kısa sürede adaletin yerini bulmasını; Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, belediye başkanlarımız Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in bir an evvel görevine dönmesini temenni ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de arasında bulunduğu 59 kişi hakkında verilen gözaltı kararına tepki gösterdi. Demir, şunları kaydetti:

"Demokratik yollarla ve halkın sandıktaki iradesiyle göreve gelen belediye başkanları, kentlerine hizmet eden temel yöneticilerdir. Seçilmiş bu isimlerle ilgili yürütülen her türlü sürecin siyasi çekişmelerden uzak; hukukun üstünlüğü, adalet ve tam bir şeffaflık ilkelerine bağlı kalması toplumsal barışın temelidir. En kısa sürede adaletin yerini bulmasını; Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, belediye başkanlarımız Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in bir an evvel görevine dönmesini temenni ediyorum."