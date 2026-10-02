CHP'li Dinçer, Özmen'in gözaltına alınmasına eşitlik vurgusuyla tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP'li Dinçer, Özmen'in gözaltına alınmasına eşitlik vurgusuyla tepki gösterdi

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CHP\'li Dinçer, Özmen\'in gözaltına alınmasına eşitlik vurgusuyla tepki gösterdi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Dinçer, fon skandalında adı geçen siyasetçilerin hukuki koruma altında tutulduğunu, muhalefetin seçilmiş belediye başkanlarına ise farklı hukuk uygulandığını savundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, "Eyüpsultan Belediye Başkanımız Mithat Bülent Özmen'in gözaltına alınması, bu ülkede hukukun herkese aynı işlemediğini bir kez daha göstermiştir. Fon skandalında adı geçen siyasetçiler hukuki koruma altında tutulurken, muhalefetin seçilmiş belediye başkanlarına bambaşka bir hukuk uygulanmaktadır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, sosyal medya hesabından Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Dinçer, şunları kaydetti:

"Eyüpsultan Belediye Başkanımız Mithat Bülent Özmen'in gözaltına alınması, bu ülkede hukukun herkese aynı işlemediğini bir kez daha göstermiştir. Fon skandalında adı geçen siyasetçiler hukuki koruma altında tutulurken, muhalefetin seçilmiş belediye başkanlarına bambaşka bir hukuk uygulanmaktadır. Hukukta eşitlik meselesi artık bir kaygı olmaktan çıkmış, yurttaşın yargıya güvenini derinden sarsan bir gerçeğe dönüşmüştür. Adalet herkes içindir ve eşitlik zemininde yürütülmelidir. Terazinin iki kefesini yeniden eşitleyene kadar bu mücadeleyi bırakmayacağız."

Kaynak: ANKA
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