CHP'li Durmaz itfaiyecilere teklif verdi, birinci dereceye 3600 ek gösterge öngörüldü - Son Dakika
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CHP'li Durmaz itfaiyecilere teklif verdi, birinci dereceye 3600 ek gösterge öngörüldü

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CHP\'li Durmaz itfaiyecilere teklif verdi, birinci dereceye 3600 ek gösterge öngörüldü
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CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, belediye itfaiyelerinde çalışan memur statüsündeki yangın personeli için TBMM'ye kanun teklifi sundu. Teklif, 657 sayılı kanunda İtfaiye Hizmetleri Sınıfı oluşturulmasını ve birinci derece kadrolara 3600 ek gösterge verilmesini öngörüyor.

(ANKARA) - CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, itfaiyecilerin mesleki statüsünün güçlendirilmesi amacıyla TBMM Başkanlığına kanun teklifi sundu. Teklifle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda "İtfaiye Hizmetleri Sınıfı" oluşturulması ve bu sınıftaki birinci derece kadrolar için 3600 ek gösterge belirlenmesi öngörülüyor.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, belediye itfaiye teşkilatlarında görev yapan memur statüsündeki yangın personeline yönelik düzenleme içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Teklifte, itfaiye eri, itfaiye çavuşu, itfaiye amiri, itfaiye şube müdürü, itfaiye müdürü ve itfaiye daire başkanının ayrı bir hizmet sınıfında tanımlanması amaçlanıyor.

Teklifin gerekçesinde, itfaiyecilerin yalnızca yangınlarda değil, trafik kazaları, çökmeler, patlamalar, su baskınları ve diğer afetlerde de kurtarma, tahliye ve ilk yardım görevleri üstlendiğine işaret edilerek, yüksek sıcaklık, yoğun duman ve zehirli gaz gibi ciddi riskler altında çalışan personelin görev ve çalışma koşullarının kamu personel sistemine daha açık biçimde yansıtılması gerektiği belirtildi.

BİRİNCİ DERECE KADROLARA 3600 EK GÖSTERGE

Düzenlemeyle oluşturulacak İtfaiye Hizmetleri Sınıfı için ek gösterge cetveline ayrı bir bölüm eklenmesi öngörülüyor.

Birinci derece kadrolar için 3600 ek gösterge belirlenirken, diğer kadro dereceleri için de kademeli ek gösterge rakamlarının düzenlenmesi teklif ediliyor.

Teklifin yasalaşması halinde, kapsamdaki mevcut personelin başka bir işleme gerek kalmadan yeni hizmet sınıfına geçmiş sayılması, kurumların kadro kayıtlarını ise üç ay içinde güncellemesi öngörülüyor.

Geçiş sürecinde personelin unvanı, kazanılmış hak aylık derece ve kademesi, kadro derecesi, hizmet süresi ile ek gösterge, zam ve tazminat haklarının korunması da teklif kapsamında yer alıyor.

Kaynak: ANKA
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