CHP'li Emir:  Hala Suç İstinat Edemedikleri Yol Arkadaşlarımız, Öğrenciler İçi Boş Dosyalarla ya Tutuklu ya da Tutukluluğa Hazırlanıyorlar

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonlarında savcılığın 30 kişi hakkında tutuklama talep etmesine tepki gösterdi.

İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonlarında savcılık 30 kişiye tutuklama, 18 kişiye adli kontrol talep etti.

Karara tepki gösteren Emir, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Hakkındaki 213 suç duyurusu sonuçsuz kalıp rüşvet dosyası kapatılan Zehra Taşkesenlioğlu, TRT sanatçısı Sevim Tanyürek'i kullandığı araçla çarparak öldüren Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan, 463 bin euro değerindeki rüşvet aldığı saati gözümüze sokan Zafer Çağlayan, Kıbrıs merkezli kara para ticaretine imza atan Yasin Serim, 1 kişinin ölümüne 4 kişinin yaralanmasına sebep olan Zehra Kınık, İliç Faciasının asli sorumlusu Murat Kurum ve daha nicesi bir gün bile hakim önüne çıkmadı!

Ama hala suç istinat edemedikleri yol arkadaşlarımız, öğrenciler içi boş dosyalarla ya tutuklu ya da tutukluluğa hazırlanıyorlar! AKP iktidarına yakın zamanda kendilerini üstün gördükleri hukuk çokça lazım olacak!"