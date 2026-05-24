CHP'li Murat Emir, beraberindeki heyetle birlikte İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşeceklerini bildirdi.
Emir, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında, partiye yönelik "hukuksuz müdahaleler" yaşandığını savundu.
Parti içerisinde demokratik iradenin korunmasının önemine değinen Emir, seçimli olağanüstü kurultaya gidilmesi gerektiğini söyledi.
Emir, "Sayın İçişleri Bakanı'ndan randevu aldık. Birazdan gideceğiz. Görüşlerimizi, taleplerimizi, bize göre kritik noktaları arz edeceğiz." dedi.
Son Dakika › Güncel › CHP'li Emir, İçişleri Bakanı ile Görüşecek - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?