Murat Emir: "Aziz İhsan Aktaş'ın Yanındaki Resmi İki Polis Dışında Koruma Gibi Görünen Kişiler TMSF'nin Kayyum Olduğu Şirketlerdeki Çalışanlar"

30.01.2026 16:35  Güncelleme: 18:21
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TMSF'nin kayyum olduğu şirketlerin çalışanlarının, suç örgütü lideri olarak nitelendirilen Aziz İhsan Aktaş'ın etrafında koruma gibi göründüğünü belirtti. Emir, devletin el koyduğu şirketlerin hala sahte fatura kesildiğini ve bu paraların Aktaş'a aktarıldığını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Aziz İhsan Aktaş'ın yanındaki resmi iki polis dışında koruma gibi görünen kişilerin TMSF'nin kayyum olduğu şirketlerin çalışanları olduğunu belirterek "Suç örgütü lideri dedikleri kadrolu iftiracının önünde adeta etten duvar örüldü. Bu etten duvarı kimler ördü? İçinde iki koruma polisi, kardeşi, oğlu ve üç de şirket çalışanı var. Ama bu üç şirket çalışanı TMSF'ye devredilmiş, kayyumun yönettiği şirketlerin çalışanları. Devlet bir yandan 'suç örgütü liderisin, bunlar suça konu servetler' diye bu şirketlere el koyuyor ama bu şirketler üzerinden hala 300 milyon liranın üzerinde bir naylon fatura kesilerek o paralar tekrar Aziz İhsan Aktaş'ın cebine konuyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Aziz İhsan Aktaş'ın yanındaki korumalarla ilgili açıklama yaptı.

Silivri yargılamalarında seçilmiş belediye başkanlarının tutuklu bir biçimde yargılanırken hukukun katledildiğini belirten Emir, "Suç örgütü lideri dedikleri kadrolu iftiracının önünde adeta etten duvar örüldü. Bu etten duvarı kimler ördü? İçinde iki koruma polisi, kardeşi, oğlu ve üç de şirket çalışanı var. Ama bu üç şirket çalışanı TMSF'ye devredilmiş, kayyumun yönettiği şirketlerin çalışanları. Devlet bir yandan 'suç örgütü liderisin, bunlar suça konu servetler' diye bu şirketlere el koyuyor ama bu şirketler üzerinden hala 300 milyon liranın üzerinde bir naylon fatura kesilerek o paralar tekrar Aziz İhsan Aktaş'ın cebine konuyor. Bununla da yetinmiyorlar. Oradan eleman gönderiyorlar ve Aziz İhsan Aktaş'ın önüne etten duvar ördürtüyorlar" diye konuştu.

Diğer iki koruma polisinin verilme sebebinin de Fatih Keleş'in Aziz İhsan Aktaş'ı öldürteceği iddiası olduğuna dikkat çeken Emir, "Oysa bu iddia üzerinde Aziz İhsan Aktaş'a iki polis koruma veriliyor ama dosya öylesine çürük ki Fatih Keleş'in ifadesini dahi almıyorlar" dedi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

