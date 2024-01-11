 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP'li Engin Özkoç: En düşük emekli maaşı 15 bin TL olmalıdır - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Engin Özkoç: En düşük emekli maaşı 15 bin TL olmalıdır

CHP önceki dönem Grup Başkanvekili Engin Özkoç, emekli maaşlarının düşüklüğüne dikkat çekerek, en düşük emekli maaşının 15 bin TL olması gerektiğini belirtti. Özkoç, emekli aylığının 1990 yılında asgari ücretin üstünde olduğunu ancak 2016'dan beri asgari ücretin altında olduğunu ifade etti.

CHP\'li Engin Özkoç: En düşük emekli maaşı 15 bin TL olmalıdır
11.01.2024 - 12:37,
Abone Ol

CHP önceki dönem Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Emekli aylığı, 1990 yılında asgari ücretin üstündeydi. 2016'dan beri asgari ücretin altında. En düşük emekli maaşı 15 bin TL olmalıdır" açıklamasını yaptı.

CHP önceki dönem Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabında; emekli maaşları ile ilgili açıklama yaptı. Özkoç, "Emekli aylığı; 1990 yılında asgari ücretin üstündeydi. 2016'dan beri asgari ücretin altında. Şimdi en düşük emekli maaşı 7500 TL, asgari ücret 17000 TL. Herkes için insanca yaşam! Susmak yok. En düşük emekli maaşı 15 bin TL olmalıdır" dedi.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Engin Özkoç: En düşük emekli maaşı 15 bin TL olmalıdır - Son Dakika


13:05
Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59
Milli Savunma Bakanlığı: Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı. Milli Savunma Bakanlığı: Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı.
12:42
Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
12:36
Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu
11:40
Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
11:35
Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama
11:26
Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11
2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek

Son Dakika
13:05 Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59 Milli Savunma Bakanlığı: Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı.
12:42 Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
11:40 Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
11:35 Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama
11:26 Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
11:00 Seçil Erzan yarın hakim karşısına çıkıyor! Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerle yüzleşecek
10:45 Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
10:27 Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 13:14:39. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li Engin Özkoç: En düşük emekli maaşı 15 bin TL olmalıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement