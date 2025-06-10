CHP'li Ensar Aytekin, Ferdi Zeyrek'in Cenaze Töreninde Açıklamalarda Bulundu

Haber: Fatih Özkılınç/ Kamera: Kerim Uğur

(MANİSA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze töreninde yaptığı açıklamada, "Manisa sadece başkanını değil, evladını, babasını, kardeşini son yolculuğuna uğurluyor bugün" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze töreninde şunları söyledi:

"Manisa'dayız, Manisa sadece başkanını değil, evladını, babasını, kardeşini son yolculuğuna uğurluyor bugün. Hepimiz bu görev için buradayız. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Ferdi başkanının Manisa'da, Manisalıların gönlüne bıraktığı iz asla kaybolmayacak."