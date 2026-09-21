CHP'li Erbay, Bireysel Hedef Katsayısı'nın yıkıcı rekabet doğurabileceğini belirtti - Son Dakika
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CHP'li Erbay, Bireysel Hedef Katsayısı'nın yıkıcı rekabet doğurabileceğini belirtti

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CHP\'li Erbay, Bireysel Hedef Katsayısı\'nın yıkıcı rekabet doğurabileceğini belirtti
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, Sağlık Bakanlığı'nın Bireysel Hedef Katsayısı düzenlemesini eleştirerek hekimler arasında yıkıcı rekabet doğurabileceğini belirtti. Erbay, kota ve puan baskısının hasta güvenliğini tehdit ettiğini savundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, Sağlık Bakanlığı'nın "Bireysel Hedef Katsayısı" uygulamasına yönelik, "Bir hekimin bir saatte daha fazla hasta görmesi, o hekimin daha nitelikli hizmet verdiğini kanıtlamaz. Tam tersine; karmaşık bir hastaya daha fazla zaman ayırmak sistem açısından 'daha az işlem' gibi görünse de hastanın sağlığı açısından asıl değeri yaratır. Sağlığın merkezine puanı değil, insanı koymalıyız" açıklamalarında bulundu.

Erbay, Sağlık Bakanlığı'nın hekimlerin mesai içi hizmet puanı ile teşvik ek ödemelerini etkileyen "Bireysel Hedef Katsayısı" düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hekimi "puan üreticisine", hastayı "hedef sayısına", hastaneyi ise "rekabet alanına" dönüştüren bir anlayışın sağlık hizmetini değil, sadece istatistikleri büyüteceğini belirten Erbay, "Hekimin karşısındaki insanın hastalığını doğru anlaması, doğru tanıyı koyması, gereksiz tetkik ve tedaviden kaçınması gerçek mesleki performansın parçasıdır. Bir hekimin bir saatte daha fazla hasta görmesi, o hekimin daha nitelikli hizmet verdiğini kanıtlamaz. Tam tersine; karmaşık bir hastaya daha fazla zaman ayırmak sistem açısından 'daha az işlem' gibi görünse de hastanın sağlığı açısından asıl değeri yaratır. Sağlığın merkezine puanı değil, insanı koymalıyız" ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemenin hekimler arasında iş birliği yerine yıkıcı bir rekabet doğurabileceğine işaret eden Ali Rıza Erbay, şunları kaydetti:

"Hekimleri birbirleriyle göreli puanlar üzerinden yarıştıran bir model yerine, mesleki dayanışmayı güçlendiren bir anlayışa ihtiyaç var. Hekim meslektaşıyla rekabet ederek değil, hastanın hastalığıyla mücadele ederek değer üretmelidir. Sürekli kota, hedef ve puan baskısı altında çalışan bir hekimin mesleki özerkliği ve çalışma huzuru zarar görür. Bu durum doğrudan hasta güvenliğini de tehdit eder.

Türkiye'nin ihtiyacı, sağlık hizmetini giderek daha fazla sayısallaştıran bir sistem değil; koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendiren, birinci basamağı merkezine alan ve hastayı politikanın merkezine koyan kamucu bir sağlık anlayışıdır. Sağlıkta gerçek başarı; daha az hastalanan, hastalığı erken fark edilen ve gereksiz işlemlerden korunmuş nitelikli bir toplum yaratmaktır."

Kaynak: ANKA
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