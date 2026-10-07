CHP'li Erbay, zayıflama iğnelerinde estetik kullanıma karşı Bakanlıktan kriter istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Erbay, zayıflama iğnelerinde estetik kullanıma karşı Bakanlıktan kriter istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP\'li Erbay, zayıflama iğnelerinde estetik kullanıma karşı Bakanlıktan kriter istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Erbay, zayıflama iğnelerinin yaygınlaşması üzerine Sağlık Bakanlığı'na kriter belirleme ve uygunsuz kullanımı izleme çağrısı yaptı. Erbay, ilaçların estetik amaçlarla bilinçsizce tüketilmesinin halk sağlığı sorunu yarattığını belirterek daha etkin politika istedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, "zayıflama iğnelerinin" kullanımının yaygınlaştığını belirterek, "Bakanlık, zayıflama iğnesi kullanımına karşı yalnızca 'doktor kontrolünde kullanın' uyarısıyla yetinmemelidir. Kriterler belirlenmeli; bu ilaçlara kimlerin tıbbi olarak ihtiyaç duyduğu net bir şekilde ortaya konulmalı, kullanım koşulları yakından izlenmeli ve uygunsuz kullanımın önüne geçilmelidir" açıklamasını yaptı.

CHP Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, toplumda giderek yaygınlaşan "zayıflama iğneleri" konusunda yazılı açılama yaptı. Obezite tedavisi ile birkaç kilo verme isteğinin birbirine karıştırılmaması gerektiğini belirten Erbay, ilaçların estetik kaygılarla ve bilinçsizce tüketilmesinin tehlikelerine dikkati çekerek, Sağlık Bakanlığı'nı daha etkin ve düzenleyici politikalar yürütmeye davet etti.

Tirzepatid gibi etken maddelere sahip ilaçların obezite hastalarında hekim gözetiminde kullanılmasının bilimsel bir temeli olduğunu belirten Erbay, buna karşın bunların tıbbi gereklilik olmaksızın sadece hızlı kilo verme veya kozmetik amaçlarla yaygın biçimde kullanılmasının büyük halk sağlığı sorunu yarattığını ifade etti.

İlaçların toplumda algılandığı gibi masum "zayıflama iğneleri" olmadığını söyleyen Erbay, bu iğnelerde sık görülen yan etkilerin bulantı, kusma, ishal, kabızlık ve karın ağrısı gibi sindirim sistemi (gastrointestinal) sorunlar; nadir ve şiddetli risklerin safra taşı, safra kesesi hastalıkları, pankreatit (pankreas iltihabı) ve şiddetli gastrointestinal reaksiyonlar olduğunu; ayrıca şiddetli kusma ve ishale bağlı olarak gelişebilecek dehidratasyon ve akut böbrek hasarı gibi kritik organ hasarları görülebildiğini aktardı.

"İLAÇ BİR TÜKETİM ÜRÜNÜ DEĞİLDİR"

"Hızlı kilo verdiriyor" algısının yaratılmasının tehlikeli sonuçlar doğuracağını belirten Erbay, ilaçların kozmetik amaçlı tüketilmesinin uzun vadeli sonuçları, yan etkileri ve tedavi bırakıldığında yaşanabilecek sorunları görünmez kıldığını dile getirerek, "İlaç bir tüketim ürünü değildir. Sağlık politikası, 'her kilo fazlasına bir ilaç' anlayışına dönüşmemelidir" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'nın kendi politikalarında yer alan "akılcı ilaç kullanımı" ilkesini hatırlatan Erbay, bakanlığa çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

"Sadece uyarı yetmez. Bakanlık, zayıflama iğnesi kullanımına karşı yalnızca 'doktor kontrolünde kullanın' uyarısıyla yetinmemelidir. Kriterler belirlenmeli; bu ilaçlara kimlerin tıbbi olarak ihtiyaç duyduğu net bir şekilde ortaya konulmalı, kullanım koşulları yakından izlenmeli ve uygunsuz kullanımın önüne geçilmelidir. Sağlık Bakanlığı'nın görevi sadece ilaçların piyasada bulunmasını sağlamak değildir. Bakanlık; hekimleri, eczacıları ve toplumu bilgilendiren, reçeteleme eğilimlerini izleyen ve gerektiğinde düzenleyici önlemler alan daha etkin bir politika yürütmelidir."

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiSağlık BakanlığıPolitikaSağlıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş 20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Derileri çürüyor sandılar Rus gençlerin yeni tutkusu görenleri ürküttü Derileri çürüyor sandılar! Rus gençlerin yeni tutkusu görenleri ürküttü
Uçakta skandal görüntü Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı Uçakta skandal görüntü! Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı
Buraya kadarmış Güle güle Montella Buraya kadarmış! Güle güle Montella
Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü Yedek kulübesinde okey oynadı Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı
Türk ordusu için 110 yıl sonra tarihi görev Mekke’de üs seçeneği masada Türk ordusu için 110 yıl sonra tarihi görev! Mekke'de üs seçeneği masada
Suçu çok ağır Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek Suçu çok ağır! Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek
11:18
Sıra geldi Kaan Ayhan’a Sadece 1 dakika oynamıştı
Sıra geldi Kaan Ayhan'a! Sadece 1 dakika oynamıştı
10:52
AK Parti rozeti takacak Cemil Tugay’dan ilk sözler: İzmir’i güzel şeyler bekliyor
AK Parti rozeti takacak Cemil Tugay'dan ilk sözler: İzmir'i güzel şeyler bekliyor
10:45
Rozeti takılmadan ilk hamlesini yaptı Cemil Tugay, Erdoğan’ı takibe aldı
Rozeti takılmadan ilk hamlesini yaptı! Cemil Tugay, Erdoğan'ı takibe aldı
10:26
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?
10:24
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi’nde
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'nde
10:12
Evrakları yakarken suçüstü Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
10:01
Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe de ünlü oyuncudan
Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 11:25:34. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'li Erbay, zayıflama iğnelerinde estetik kullanıma karşı Bakanlıktan kriter istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei