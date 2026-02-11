CHP'li Genç: Geçim Mücadelesi Her Dakika Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'li Genç: Geçim Mücadelesi Her Dakika Artıyor

11.02.2026 23:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aşkın Genç, TBMM'de işsizlik ve borç artışını eleştirerek, ekonominin gerçekte kötüye gittiğini vurguladı.

(ANKARA) - TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, "Her dakika 4 kişi işini kaybediyor, vatandaşın borcu dakikada 15 milyon lira artıyor, her dakikada 124 icra dosyası açılıyor, emeklinin maaşı her gün 32 lira eriyor. Bu istatistik değil, geçim mücadelesidir" dedi.

Genç, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, işsizlik, bireysel borçluluk ve icra dosyalarındaki artışa ilişkin verileri paylaştı. Ocak ayına ilişkin rakamları dile getiren Genç, ekonomik gelişmelerin vatandaşın günlük yaşamına yansımasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Genç, konuşmasında şunları kaydetti:

"Türkiye'de ekonomi rakamlarla değil, vatandaşın hayatıyla konuşuyor. Ocak ayında her dakika 4 kişi işini kaybetti, her dakikada vatandaşın borcu 15 milyon lira arttı, her bir dakikada 124 icra dosyası açıldı. Bu istatistik değil, bu geçim mücadelesidir. Emeklinin maaşı her gün 32 lira eriyor, mutfak masrafı her gün zamlanıyor ama iktidar hala 'Ekonomi iyiye gidiyor' diyor. Soruyorum: Her dakika borçlanan, her dakika icraya düşen, her dakika işsiz kalan bir toplumda ekonomi nasıl iyiye gider? Şunu açıkça söyleyelim: Bu tablo kader değildir. Bu tablo yanlış tercihlerle yönetilen bir ekonominin sonucudur. Faizi, borcu ve rantı büyüten bir anlayış emeği, geliri ve alım gücünü küçültmüştür. Bugün, bu ülkede büyüyen şey ekonomi değil, vatandaşın geçim sıkıntısıdır."

Kaynak: ANKA

Aşkın Genç, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Genç: Geçim Mücadelesi Her Dakika Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu
Emekli maaşlarına 5 aşamalı model geliyor Sıfır zam alabilirler Emekli maaşlarına 5 aşamalı model geliyor! Sıfır zam alabilirler
Hayatının baharındaydı Nehre düşen gençten 10 gün sonra acı haber geldi Hayatının baharındaydı! Nehre düşen gençten 10 gün sonra acı haber geldi
CHP’de Akın Gürlek alarmı Tüm vekiller “acil“ koduyla Meclis’e çağırıldı CHP'de Akın Gürlek alarmı! Tüm vekiller "acil" koduyla Meclis'e çağırıldı
Menajer Ayşe Barım’ın yargılandığı davada karar günü Menajer Ayşe Barım'ın yargılandığı davada karar günü
Yıllar sonra ortaya çıktı Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar

23:31
CHP’li Başarır Meclis’teki kavgadan önce Gürlek’le selamlaşmış
CHP'li Başarır Meclis'teki kavgadan önce Gürlek'le selamlaşmış
22:33
Trump’tan açıklama geldi Netanyahu Beyaz Saray’dan eli boş dönüyor
Trump'tan açıklama geldi! Netanyahu Beyaz Saray'dan eli boş dönüyor
22:33
Melih Gökçek’ten TBMM’deki arbede sonrası Mahmut Tanal paylaşımı: Sonuç bu olur
Melih Gökçek'ten TBMM'deki arbede sonrası Mahmut Tanal paylaşımı: Sonuç bu olur
22:25
ABD’de Epstein’in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı
ABD'de Epstein'in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı
21:23
Kayserispor’da Onugkha ile ipler koptu Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
Kayserispor'da Onugkha ile ipler koptu! Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
21:20
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak’ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 23:43:29. #.0.4#
SON DAKİKA: CHP'li Genç: Geçim Mücadelesi Her Dakika Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.