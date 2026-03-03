CHP'li Genç: Savunma için kaynak vatandaşın cebinden olmamalı - Son Dakika
CHP'li Genç: Savunma için kaynak vatandaşın cebinden olmamalı

03.03.2026 13:05
Aşkın Genç, savunma sanayii için kaynak ararken vatandaşın yükünün artırılmaması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç,  "Savunma sanayiini elbette destekliyoruz. Türkiye'nin güvenliği hepimizin meselesidir. Güçlü bir savunma sanayii hepimizin ortak hedefidir. Ancak buraya aktarılacak kaynak vatandaşın cebinde değil. Kaynak aranacaksa adres bellidir; yüksek faiz ödemeleridir, garantili yol, köprü ve şehir hastaneleri projeleridir. Millet geçim sıkıntısı içindeyken çözümü yine vatandaşın cebine uzanmakta aramak kabul edilemez" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, emeklilerin bayram ikramiyesi ve bedelli askerlik ücretlerine ilişkin açıklama yaptı. Genç, şunları kaydetti:

"Bugün bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 lira, asgari ücret ise 28 bin 75 lira 50 kuruş. Maaşına hiç dokunmadan bir asgari ücretli mevcut bedelli için yaklaşık 11 ay 26 gün çalışmak zorunda. Bu teklifin konuşulan rakamı olan 417–420 bin lira seviyesinde ise süre yaklaşık 14 ay 26 güne çıkıyor. Yani bir asgari ücretli için bedelli askerlik yaklaşık 90 gün daha fazla çalışma anlamına geliyor."

"Vatandaşın cebinden çıkacak yeni kalemler var"

AKP, 11 Ekim 2024'te limiti 100 bin lira ve üzeri kredi kartlarından kart başına yıllık 750 lira alınarak Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarılması için düzenleme getirmişti. Tepkiler üzerine geri çektiler. Bugün aynı anlayış geri gelmiştir. O gün kredi kartından alınmak istenen para bugün bedelli askerlik üzerinden toplanmak isteniyor. Bayram yaklaşırken milyonlarca emekli ikramiyede artış bekliyor. Ancak teklifin içinde emekliye yönelik tek bir düzenleme yok. Buna karşılık vatandaşın cebinden çıkacak yeni kalemler var."

Genç, işsizlik verilerine de dikkati çekerek, "Türkiye'de geniş tanımlı işsiz sayısı yaklaşık 12 milyona ulaşmış durumda. Gerçek işsizlik oranı yüzde 29,9 seviyesine çıkmış durumda. Bu tablo her üç kişiden birinin işsiz ya da eksik istihdamda olduğunu gösteriyor. Böyle bir tabloda gençlere bedelli askerlik için daha yüksek ödeme yükü getirilirken, işsiz kalanın güvencesi olan İşsizlik Sigortası Fonunda devlet katkısını artırıp azaltma yetkisinin Cumhurbaşkanına verilmesi dikkat çekicidir" dedi.

Savunma sanayisine kaynak ayrılmasına karşı olmadıklarını ancak yöntemin yanlış olduğunu belirten CHP'li Genç, şunları kaydetti:

"Savunma sanayiini elbette destekliyoruz. Türkiye'nin güvenliği hepimizin meselesidir. Güçlü bir savunma sanayii hepimizin ortak hedefidir. Ancak buraya aktarılacak kaynak vatandaşın cebinde değil. Kaynak aranacaksa adres bellidir; yüksek faiz ödemeleridir, garantili yol, köprü ve şehir hastaneleri projeleridir. Millet geçim sıkıntısı içindeyken çözümü yine vatandaşın cebine uzanmakta aramak kabul edilemez. Savunma sanayiine kaynak gerekiyorsa bunun yolu vatandaşın omzuna yeni yükler bindirmek değil, bütçeyi doğru yönetmekten geçer."

Bu teklif açıkça bir tercih meselesidir. Bayram öncesi emekli ikramiyesinde artış yok; buna karşılık Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarılacak kaynağın vatandaşın cebinden karşılanmak isteniyor. Emekli bekliyor, işsiz bekliyor, borçlu vatandaş bekliyor. Buna rağmen vatandaşın ödeyeceği kalemlerin artırılması kabul edilemez."

