CHP'li Genç: Şehir Hastanelerine Düşen Miktar Tartışma Yarattı
CHP'li Genç: Şehir Hastanelerine Düşen Miktar Tartışma Yarattı

20.02.2026 10:57
Aşkın Genç, şehir hastanelerine Ocak 2026'da yapılan 22,2 milyar TL ödemenin bütçeye etkisini eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, şehir hastaneleri için Ocak 2026'da yapılan 22,2 milyar TL'lik ödemeye işaret ederek, "Bir zamanlar 'cebimizden para çıkmayacak' denilen modelde bugün bütçeden saniyeler içinde milyonlar gidiyor" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı mali tablolar üzerinden Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle işletilen şehir hastanelerine yapılan ödemelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Resmi mali verilere göre şehir hastaneleri için 2026 yılının yalnızca ocak ayında firmalara 22 milyar 223 milyon 102 bin 811 TL ödeme yapıldığını bildiren Genç, 2025 yılının tamamında ise bu tutarın 111 milyar 100 milyon 278 bin 974 TL olduğunu belirtti.

Genç, "Ocak ayında yapılan 22,2 milyar TL ödeme; günde yaklaşık 717 milyon TL, saatte yaklaşık 30 milyon TL demektir. Dakikada yaklaşık 500 bin TL, saniyede ise yaklaşık 8 bin TL şehir hastaneleri için bütçeden çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Bu hesabın vatandaşın günlük hayatıyla kıyaslandığında tablonun daha çarpıcı olduğunu kaydeden Genç, şöyle konuştu:

"Bugün bir asgari ücretlinin aylık geliri birkaç saniyede şehir hastaneleri için yapılan ödemelere denk geliyor. Başka bir ifadeyle, şehir hastaneleri için her birkaç saniyede bir vatandaşın aylık geliri kadar ödeme yapılıyor."

Genç, 2025 verileriyle kıyas yapıldığında da artışın boyutunun ortaya çıktığını dile getirerek, "2025 yılında şehir hastaneleri için ödenen 111,1 milyar TL'nin aylık ortalaması yaklaşık 9,3 milyar TL'dir. 2026'nın sadece ocak ayında 22,2 milyar TL ödenmiş olması, tek ayda geçen yılın aylık ortalamasının yaklaşık 2,4 katı ödeme yapıldığı anlamına geliyor" dedi.

Ocak ayında gerçekleşen Kamu Özel İşbirliği harcamalarının 2025 yılı toplam oranına dikkati çeken Genç, "Daha yılın ilk ayında, geçen yıl şehir hastaneleri için yapılan toplam ödemenin yaklaşık yüzde 20'si bütçeden çıkmış durumda. Yani yıl başlar başlamaz sağlık bütçesinin önemli bir kısmı garanti ödemelere bağlanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Cebimizden para çıkmayacak denmişti"

Şehir hastaneleri modelinin kamuoyuna anlatıldığı döneme işaret eden Genç, şunları kaydetti:

"Bu model tanıtılırken 'vatandaşın cebinden para çıkmayacak' denilmişti. Bugün ise vatandaşın vergilerinden oluşan bütçeden her gün yüz milyonlarca lira, her saat on milyonlarca lira ödeme yapıldığını resmi tablolar gösteriyor."

Sağlık bütçesi sınırsız değildir. Her saniye binlerce liranın garanti ödemelere gitmesi; randevu sorunu, personel ihtiyacı ve sağlık hizmetine erişim gibi alanlarda doğal olarak baskı yaratır. Bu artık yalnızca sağlık yatırımı değil, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığına dair bir tercih meselesidir."

Kaynak: ANKA

Aşkın Genç, Güncel, Son Dakika

Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
