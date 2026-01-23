Gökan Zeybek: "İsraf Eden Değil Paylaşan, Çözüm Üreten Bir Anlayışla İktidara Yürüyoruz"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İzmir Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve İzmit Belediyesi Kent Lokantası'nı ziyaret etti. Zeybek, "Milleti merkeze alan belediyeciliğimizin en güzel örneklerinden biri olan İzmit Belediyesi Kent Lokantası'nda, yurttaşlarımızla aynı sofraya oturduk, ekmeğimizi paylaştık, dertleri dinledik. Söz veriyoruz bu ülkede yoksulluğu bitireceğiz. İsraf eden değil paylaşan, çözüm üreten bir anlayışla iktidara yürüyoruz" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Gökan Zeybek, Kocaeli ziyaretleri kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i ve İzmit Belediyesi Kent Lokantası'nı ziyaret etti. Zeybek, ziyaretlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"CHP'li Belediyeler varsa emek vardır, hizmet vardır, halk için bitmeyen bir çalışma vardır. İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'i, Kocaeli İl Başkanımız Erdem Arcan, Kocaeli Milletvekilimiz Harun Özgür Yıldızlı, Parti Meclisi Üyemiz Ecevit Keleş, Genel Sekreter Yardımcımız Tarık Balyalı, il yönetimimiz, ilçe başkanlarımız ve meclis üyelerimizle birlikte ziyaret ettik. Milleti merkeze alan belediyeciliğimizin en güzel örneklerinden biri olan İzmit Belediyesi Kent Lokantası'nda, yurttaşlarımızla aynı sofraya oturduk, ekmeğimizi paylaştık, dertleri dinledik. Söz veriyoruz bu ülkede yoksulluğu bitireceğiz. İsraf eden değil paylaşan, çözüm üreten bir anlayışla iktidara yürüyoruz."