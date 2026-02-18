CHP'li Gökçek'ten Eğitimde İkili Sisteme Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Gökçek'ten Eğitimde İkili Sisteme Tepki

18.02.2026 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Ali Gökçek, ikili eğitim sisteminin sona ermesi için Milli Eğitim Bakanı'na sorular yöneltti.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, çocukları karanlıkta yola düşüren değil, aydınlık bir geleceğe hazırlayan eğitim sisteminin bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Geçmişte ilan edilen 'tüm okullarda tam gün eğitime geçiş' hedefi neden gerçekleşmemiştir? Tam gün eğitime geçilmesi önündeki en büyük engel olan okul ve derslik ihtiyacına yönelik bir etki analizi yapılmış mıdır" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, ikili eğitim sistemini soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Gökçek, iktidarların yıllardır ikili eğitimi kaldıracağı yönünde vaatlerde bulunmasına rağmen gerekeni yapmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İkili eğitim, ülkemizde hala çok sayıda il ve ilçede uygulanmaya devam ediyor. Ancak öğrenciler gün ağarmadan derse başlıyor veya geç saatlerde, hava karardıktan çok sonra okuldan çıkıyor. Ders saatlerinin başlangıç veyahut bitiş saatlerinin uygunsuz oluşu ve bu uygunsuzluğa bağlı olarak ortaya çıkan güvenlik riskleri, beslenme sorunları ve sosyal faaliyetlere zaman ayıramamaları gibi pek çok sorun da ikili eğitimle birlikte ne yazık ki devam ediyor. Oysa iktidar Orta Vadeli Program (OVP) 2017-2019'da, 'İkili öğretim tamamen kaldırılacak' hedefini açıkça ifade etmişti."

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan Stratejik Plan 2019-2023'e baktığımızda da riskler başlığı altında, 'İkili eğitimin çocuğun bütüncül gelişimi ihtiyaçlarına cevap vermeyi güçleştirmesi' dendiğini görüyoruz. Yine ihtiyaçlar başlığı altında ise 'İkili eğitimin sonlandırılması ve öğle yemeği hizmeti verilmesi için finansman sağlanması' hedefine yer verilmiş. 'Derslik başına düşen öğrenci sayısında bölgesel farklılıklar ve ikili eğitim uygulamalarının olması' da yine zayıf yönler arasında sayılmış. 2024-2028 Stratejik Planı'nda da ikili eğitim uygulamaları Bakanlığın zayıf yönleri arasındaki yerini almış. Ancak aradan geçen onca yıla rağmen ikili eğitim hala devam ediyor."

"Çocuklarımızı karanlıkta yola düşüren değil, aydınlık bir geleceğe hazırlayan bir eğitim sistemini bir an evvel hayata geçirmeliyiz"

Konuyu İstanbul'un eğitim verileri üzerinden değerlendiren Gökçek, şöyle devam etti:

"İstanbul Valiliği'nin Eylül 2025'te yaptığı bir paylaşımda İstanbul Valisi Davut Gül'ün ifadelerine göre, İstanbul'da ikili eğitim yapan okul oranı yüzde 22. Bu oran da bize İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ciddi bir okul ve derslik sıkıntısı olduğunu gösteriyor. İktidar eğitimde planlama eksikliği ve kamusal yatırım yetersizliğinin bedelini çocuklarımıza ödetmeye devam ediyor. Çocuklarımızı karanlıkta yola düşüren değil, aydınlık bir geleceğe hazırlayan bir eğitim sistemini bir an evvel hayata geçirmeliyiz. İkili eğitim bir an evvel sonlandırılmalı, tüm öğrencilerimiz için tam gün, nitelikli ve eşit bir eğitim hakkı güvence altına alınmalıdır. Bu bir tercih değil, Anayasal bir sorumluluktur."

"Geçmişte ilan edilen 'tüm okullarda tam gün eğitime geçiş' hedefi neden gerçekleşmemiştir"

CHP'li Gökçek'in Bakan Tekin'e soruları ise şöyle:

"Türkiye genelinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla kaç okulda ikili eğitim yapılmaktadır? Bu okulların illere göre dağılımı nedir? İstanbul genelinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla kaç okulda ikili eğitim yapılmaktadır? Bu okulların ilçelere göre dağılımı nedir? İkili eğitim uygulamasının tamamen kaldırılmasına yönelik Bakanlığınızın kısa, orta ve uzun vadeli bir planı bulunmakta mıdır? Bulunuyorsa takvimi nedir?"

Sabahın çok erken saatlerinde derse başlamak zorunda kalan öğrencilerin özellikle de sürekli yaz saati uygulamasına geçilmesinin ardından gece karanlığında okula gitmek ya da okullarından dönmek zorunda kalmasının beraberinde getirdiği tehlikeler, bu saat düzeninin öğrenciler ve eğitimciler üzerinde yarattığı odaklanma problemleri ve uyku düzensizlikleri üzerine Bakanlığınızca yapılmış bir etki analizi çalışması var mıdır?

Geçmişte ilan edilen 'tüm okullarda tam gün eğitime geçiş' hedefi neden gerçekleşmemiştir? Tam gün eğitime geçilmesi önündeki en büyük engel olan okul ve derslik ihtiyacına yönelik bir etki analizi yapılmış mıdır? 'Tüm okullarda tam gün eğitime geçiş' hedefi için ihtiyaç duyulan okul ve derslik sayısıyla bütçe tutarı nedir? Bu tutarın 2027 bütçesine konması düşünülmekte midir?"

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Gökçek'ten Eğitimde İkili Sisteme Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmen başlarına taş yağdı Resmen başlarına taş yağdı
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin’e tehdit davasında karar Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar
Dünyanın en zeki ülkeleri belli oldu Türkiye kaçıncı sırada Dünyanın en zeki ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Fenerbahçe’de sakatlık şoku Yıldız isim bıçak altına yattı Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim bıçak altına yattı

12:29
Raporda dikkat çeken maddeler AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
12:14
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
11:40
Dün gece tarih yazan Galatasaray’a TFF’den kötü haber
Dün gece tarih yazan Galatasaray'a TFF'den kötü haber
11:25
Sacha Boey’in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
10:58
Dervişoğlu’nu küplere bindiren soru Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Dervişoğlu'nu küplere bindiren soru! Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 13:03:06. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'li Gökçek'ten Eğitimde İkili Sisteme Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.