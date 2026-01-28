Gökçe Gökçen: "Seçimlerin Kendisinin, Türkiye'deki Gibi, Birer Krize Dönüşmesine Engel Olmalıyız" - Son Dakika
Gökçe Gökçen: "Seçimlerin Kendisinin, Türkiye'deki Gibi, Birer Krize Dönüşmesine Engel Olmalıyız"

28.01.2026 12:05  Güncelleme: 13:47
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, seçimlerin kriz dönemlerinde de özgürce yapılması gerektiğini vurguladı. Gökçen, demokrasi için seçim sürecinde ifade özgürlüğü ve sonuçlara saygının önemini dile getirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Krizler sırasında özgür seçimler yapılmalıdır. Ama seçimlerin kendisinin, Türkiye'deki gibi, birer krize dönüşmesine de engel olmalıyız. Seçimlerin yapılması kadar, seçim sürecinde ifade özgürlüğü, seçim sonuçlarına saygı, seçimin galibinin İmamoğlu gibi cezaevine girmemesi, belediyelerin kayyımla yönetilmemesi, bunların tümü demokrasinin ayrılmaz parçasıdır" dedi.

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Kış Oturumu'nda "Kriz Zamanlarında Seçimler" raporu üzerine konuşma yaptı. Gökçen, şunları kaydetti:

"Deprem olabilir, seçim manipülasyonu girişimi olabilir. Terörizm ya da silahlı çatışma olabilir. Hukuk devletine bağlılığımız, bu istisnai krizlere karşı sınanıyor. Krizleri, özgür seçimlerden vazgeçmek için mazeret olarak mı göreceğiz? Yoksa bu krizlere dayanıklı bir sistem mi yaratacağız? Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya saldırısı, Amerikan Başkanının Venezuela'dan sonra Grönland hakkında sözleri, hayatımızı doğrudan etkilemeye başlayan iklim krizi ve tabii ki çatışmalar, bunların tamamı krizlerin artık bir istisna olmadığını, kuralın kendisi olduğunu gösteriyor. O halde, kendi kurallarımıza istisnalar getirmek ve bunları askıya almak yerine, kendi değerlerimizi daha güçlü şekilde savunmalıyız. Elbette, krizler sırasında özgür seçimler yapılmalıdır. Ama seçimlerin kendisinin, Türkiye'deki gibi, birer krize dönüşmesine de engel olmalıyız. Seçimlerin yapılması kadar, seçim sürecinde ifade özgürlüğü, seçim sonuçlarına saygı, seçimin galibinin İmamoğlu gibi cezaevine girmemesi, belediyelerin kayyımla yönetilmemesi, bunların tümü demokrasinin ayrılmaz parçasıdır."

Kaynak: ANKA

