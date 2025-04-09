CHP'li Gökhan Günaydın'dan İmamoğlu davasına tepki

Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Daha fazla bu kumpaslarla uğraşmayın, içerideki arkadaşlarımızı serbest bırakın. Türkiye adliye koridorlarından ve cezaevlerinden siyasetin dizayn edileceği bir ülke değildir ve olmayacaktır" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın partisinin Şişli mitinginde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, "Şişli Belediyesi kayyum atanan belediyelerimizden birisi. Buradan Resul Emrah Şahan kardeşime selam yolluyorum. Selam yollayacağımız 50'den fazla arkadaşımız var Ekrem Başkan en başta. Onların Silivri'de olmalarını gerektirir hiçbir suçları yok. Onlar birer demokrasi kahramanı. Dolayısıyla burada halk bütün bunları bildiği için durumu protesto ediyor. 20 gündür tutuklular, 20 gündür halkın isyanı bitmedi ve bitmeyecek. Biz hafta içinde İstanbul'da, hafta sonunda Anadolu'nun bir kentinde olmak üzere bu tansiyonu sürekli yüksek tutacağız. Halkın ve özellikle gençlerin ataklığı bize ayrıca motivasyon veriyor. Memleket neyi yaşadığını ve neden yaşadığını biliyor. Bu kumpasın altında bu ülke kalmayacak" ifadesini kullandı.

"Ekrem Başkan'ı yalnız bırakmayacağız"

Günaydın, İmamoğlu davasının Çağlayan'dan Silivri'ye taşındığının anımsatılması üzerine, "Korkuyorlar. Çağlayan Adliyesi'nde ve 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gereken bir davayı, Ekrem Bey fiziken ifade versin derken 1 saat içerisinde Silivri'ye aldılar. Biz o salonları biliyoruz. Ergenekon kumpasından biliyoruz. Aklımızla dalga geçerek diyorlar ki büyük bir katılım olacak, katılımı kolaylaştırmak için Silivri'ye aldık. Şişli'den 120 kilometre mahkemeyi kaçırıyorsun ve bunu da katılımı artırmak için diye ifade ediyorsun. O tutuklamayı ve o duruşmayı Silivri'de de yapsanız, Edirne'de de yapsanız, Ağrı'da da yapsanız biz orada olacağız. Ekrem Başkan'ı asla yalnız bırakmayacağız. Ekrem Başkan'ı oraya nasıl getirecekseniz, bu Türkiye'de demokrasinin en ikonik fotoğrafı olacak. Daha fazla bu kumpaslarla uğraşmayın, içerideki arkadaşlarımızı serbest bırakın. Türkiye adliye koridorlarından ve cezaevlerinden siyasetin dizayn edileceği bir ülke değildir ve olmayacaktır" diye konuştu.