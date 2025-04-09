CHP'li Gül Çiftçi'den Mahir Polat'a Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika
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CHP'li Gül Çiftçi'den Mahir Polat'a Geçmiş Olsun Mesajı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, sağlık sorunları yaşayan tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini değerlendirdi ve sürecin siyasi bir operasyon olduğunu ifade etti.

09.04.2025 19:33  Güncelleme: 20:48
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, sağlık sorunları yaşayan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Çiftçi, "Tutuklanması hukuksuz olan Mahir Polat'ın ev hapsi şartıyla tahliye edilmesi geç kalınmış bir karardır. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Yargı eliyle sahnelenen siyasi operasyonu tamamen boşa çıkarıp tüm yol arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuştukları güne kadar mücadelemiz sürecek." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Gül Çiftçi'den Mahir Polat'a Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Gül Çiftçi'den Mahir Polat'a Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika
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