CHP'li Gül Çiftci: Genel Başkanımıza Yönelik Sarf Edilen Yalanlar ve İftiralar, Kendi Suçunu Örtbas Etmeye Çalışan Birinin Çaresizlik Çırpınışlarıdır

09.02.2026 00:28  Güncelleme: 10:19
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifasını eleştirerek, onun söylemlerinin iftira ve çaresizlik olarak nitelendirildiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifasına ilişkin, "İstifa ettiğini açıklayan bir belediye başkanı, bu başarının ve kurumsal çizginin bir parçası değildir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yönelik sarf ettiği yalanlar ve iftiralar, kendi suçunu örtbas etmeye çalışan birinin çaresizlik çırpınışlarıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Siyaset, seçmene verilen sözün, temsil sorumluluğunun ve ahlaki yükümlülüğün alanıdır. Siyasetçi sorumluluğundan kaçıp, iftira ve yalanla kendisini meşrulaştırmaya çalışan bir kişinin hezeyanlarına şahitlik ediyoruz. 31 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisi olmuş, örgütüyle seçmeniyle, kadrosuyla ve Genel Başkanıyla tarihinin en başarılı yerel seçimlerimlerinden birini geçirmiştir. Bu sonuç, kişisel tercihlerden ya da bireysel yön değişikliklerinden bağımsız olarak, örgütlü emeğin ve ortak siyasal iradenin ortaya koyduğu bir tablodur."

Bugün istifa ettiğini açıklayan bir belediye başkanı, bu başarının ve kurumsal çizginin bir parçası değildir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yönelik sarf ettiği yalanlar ve iftiralar, kendi suçunu örtbas etmeye çalışan birinin çaresizlik çırpınışlarıdır. Şahsın yaşadığı savrulmayı saldırgan bir dille örtmeye çalışması siyaseten olduğu kadar psikolojik olarak da bir tükenmişliğin göstergesidir. Genel Başkanımıza yöneltilen yalan beyanlar da bu çözülmenin dışa vurumundan ibarettir. Bizler buradayız. Genel Başkanımızın yükselttiği mücadelenin; iftiraya karşı hakikatin, savrulmaya karşı örgütlü iradenin ve siyasi çıkarcılara karşı halkın mücadelesi olduğunu biliyor ve omuz omuza yürümeye devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA

