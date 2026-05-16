CHP'li Günaydın: "Sinop Belediyesi'nin Vidanjörü 3,5 Saatte Havza'ya Ulaştı"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Samsun'un Havza ilçesinde deposunu su basan bir esnafa Sinop Belediyesi'nin vidanjör desteği sağladığını açıkladı. Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Havza'da, dükkanının deposu 2,5 metre su dolu olmasına rağmen bir vidanjör bulamayan esnaf Onur kardeşimize söz verdik. Sinop Belediyemizin vidanjörü 3,5 saatte Havza'ya ulaştı ve şu çekmeye başladı. Gece 24.00'te su tahliyesi tamamlandı. Ayrımsız, vatandaşımızın yanındayız."