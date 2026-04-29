CHP'li Gürer: 1 Mayıs Taksim'de Kutlanmalı

29.04.2026 10:40
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 1 Mayıs'ın emeğin mücadelesi olduğunu belirterek, Taksim'de kutlanması gerektiğini söyledi. AKP döneminde çalışma hayatının modern köleliğe dönüştüğünü, sendikal hakların daraltıldığını ve iş cinayetlerinde Avrupa birincisi olunduğunu vurguladı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 1 Mayıs'ın emeğin özgürlüğü ve dayanışma mücadelesi olduğunu, 1886'dan bu yana güncelliğini koruduğunu söyledi. Türkiye'de 1923'ten beri kutlanan 1 Mayıs'ın anlamına uygun yaşatılması gerektiğini belirten Gürer, Taksim Meydanı'nın işçi sınıfı için tarihsel önemine dikkat çekerek, 1 Mayıs'ın işçiler tarafından Taksim'de özgürce kutlanması gerektiğini ifade etti. Her yıl kutlamaların engellenmesini eleştiren Gürer, yasakçı anlayışın son bulması gerektiğini vurguladı.

Gürer, AKP'nin 24 yıllık iktidarında çalışma yaşamının modern köleliğe dönüştüğünü, taşeronlaşma, düşük ücret ve sendikal baskılarla emekçilerin mağdur edildiğini söyledi. Sendikalaşma oranının yüzde 14,45'e gerilediğini, 12 Eylül'ün baskıcı mirasının sürdüğünü belirtti. Taşeron mağduriyetinin bitmediğini, 4 Aralık mağdurlarının sorunlarının çözülmediğini ifade etti. İş cinayetlerinde Avrupa birincisi olunduğunu, emekli ve asgari ücretlinin açlık sınırı altında yaşamaya mahkum edildiğini söyledi. Stajyer gençlerin ucuz işgücü olarak kullanıldığını, vergi sisteminin çalışanı ezdiğini belirten Gürer, 1 Mayıs'ın sorunların görünür olduğu bir mücadele günü olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fener taraftarından Aziz Yıldırım’ı duygulandıran cümle
Nizamettin Kabaiş: Rojin’in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi
BAE’nin tarihi kararı küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: 44 yaralı
