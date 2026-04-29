CHP'li Gürer: 1 Mayıs Taksim'de Kutlanmalı

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 1 Mayıs'ın emeğin özgürlüğü ve dayanışma mücadelesi olduğunu, 1886'dan bu yana güncelliğini koruduğunu söyledi. Türkiye'de 1923'ten beri kutlanan 1 Mayıs'ın anlamına uygun yaşatılması gerektiğini belirten Gürer, Taksim Meydanı'nın işçi sınıfı için tarihsel önemine dikkat çekerek, 1 Mayıs'ın işçiler tarafından Taksim'de özgürce kutlanması gerektiğini ifade etti. Her yıl kutlamaların engellenmesini eleştiren Gürer, yasakçı anlayışın son bulması gerektiğini vurguladı.

Gürer, AKP'nin 24 yıllık iktidarında çalışma yaşamının modern köleliğe dönüştüğünü, taşeronlaşma, düşük ücret ve sendikal baskılarla emekçilerin mağdur edildiğini söyledi. Sendikalaşma oranının yüzde 14,45'e gerilediğini, 12 Eylül'ün baskıcı mirasının sürdüğünü belirtti. Taşeron mağduriyetinin bitmediğini, 4 Aralık mağdurlarının sorunlarının çözülmediğini ifade etti. İş cinayetlerinde Avrupa birincisi olunduğunu, emekli ve asgari ücretlinin açlık sınırı altında yaşamaya mahkum edildiğini söyledi. Stajyer gençlerin ucuz işgücü olarak kullanıldığını, vergi sisteminin çalışanı ezdiğini belirten Gürer, 1 Mayıs'ın sorunların görünür olduğu bir mücadele günü olması gerektiğini vurguladı.