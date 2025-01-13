CHP'li Hüseyin Yıldız: "Akp Hükümeti Her Geçen Gün Vatandaşı Biraz Daha Soyma Derdinde" - Son Dakika
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CHP'li Hüseyin Yıldız: "Akp Hükümeti Her Geçen Gün Vatandaşı Biraz Daha Soyma Derdinde"

CHP\'li Hüseyin Yıldız: "Akp Hükümeti Her Geçen Gün Vatandaşı Biraz Daha Soyma Derdinde"

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, otoyol ve köprülerdeki geçiş ücretlerine zam yapılmasına ilişkin olarak, "Yap-İşlet-Devret modeli adı altında halkın cebinden para çalıyorlar. Bu zamlarla sadece yandaş şirketler zengin ediliyor. AKP hükümeti her geçen gün vatandaşı biraz daha soyma derdinde. Halkımızın emeğiyle, alın teriyle kazandığı paraları adeta yağmalıyorlar" ifadesini kullandı.

13.01.2025 13:26
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(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, otoyol ve köprülerdeki geçiş ücretlerine zam yapılmasına ilişkin olarak, "Yap-İşlet-Devret modeli adı altında halkın cebinden para çalıyorlar. Bu zamlarla sadece yandaş şirketler zengin ediliyor. AKP hükümeti her geçen gün vatandaşı biraz daha soyma derdinde. Halkımızın emeğiyle, alın teriyle kazandığı paraları adeta yağmalıyorlar" ifadesini kullandı.

CHP Aydın Milletvekili Yıldız, Türkiye'nin dört bir yanında Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle işletilen otoyol ve köprülerdeki geçiş ücretlerine tekrar zam gelmesine yönelik bu zamları  eleştirerek, YİD modelinin artık 'vatandaş soygun modeli' haline geldiğini söyledi.

"Yap-İşlet-Devret modeli adı altında halkın cebinden para çalıyorlar"

"Yap-İşlet-Devret modeli adı altında halkın cebinden para çalıyorlar. Bu zamlarla sadece yandaş şirketler zengin ediliyor. AKP hükümeti her geçen gün vatandaşı biraz daha soyma derdinde. Halkımızın emeğiyle, alın teriyle kazandığı paraları adeta yağmalıyorlar.

Yeni tarifeye göre, Osmangazi Köprüsü'nden birinci sınıf araç geçişi 795 liraya, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 80 liraya, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 47 liraya yükseldi. Zam oranları yüzde 15 ile yüzde 42 arasında değişiyor."

"Kuyucak-Aydın arası geçiş ücreti 180 liradan 400 liraya çıkmış durumda"

Yıldız, Aydın- Denizli Otoyolu'nun geçiş ücretlerine gelen zamma ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"Henüz birkaç ay önce açılışı yapılan Aydın-Denizli Otoyolu'nun geçiş ücretlerine de zam yapıldı. Kuyucak-Aydın arası geçiş ücreti 180 liradan 400 liraya çıkmış durumda. AKP'nin, yandaş şirketler üzerinden halkı soyma politikasına Aydınlı hemşehrilerim bir kez daha tanık oluyor. Bu haksız düzeni değiştirmek için mücadelemiz sürecek.

"AKP, vatandaşı soğana çevirdi"

Zaten ekonomik krizle boğuşan halkımız bir de bu geçiş ücretlerini nasıl ödeyecek? Asgari ücretli, emekli, çiftçi, esnaf; herkesin belini büken bu zamlar artık dayanılmaz hale geldi. Bu düzen, yandaş şirketlerin kasasını doldururken, vatandaşın cebini boşaltıyor. AKP, vatandaşı soğana çevirdi.

"Vatandaşlarımızın daha fazla sömürülmesine asla izin vermeyeceğiz"

CHP olarak biz, YİD modeli gibi halkın zararına olan sözleşmeleri masaya yatıracağız. Bu adaletsiz düzenlemeleri iptal ederek, ulaşımı herkes için erişilebilir hale getireceğiz. Vatandaşlarımızın daha fazla sömürülmesine asla izin vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Hüseyin Yıldız: 'Akp Hükümeti Her Geçen Gün Vatandaşı Biraz Daha Soyma Derdinde' - Son Dakika

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