CHP'li İl Belediye Başkanları Toplantısı 21-22-23 Mayıs'ta Giresun'da Yapılacak

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - CHP'li İl Belediye Başkanları Toplantısı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında 21-22-23 Mayıs'ta Giresun'da yapılacak. Toplantıda CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar başta olmak üzere tutuklu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile diğer belediye başkanlarının durumu, belediyelerde gelir arttırıcı çalışmalar, kurumsal risk yönetimi gibi konular ele alınacak.

Giresun Belediyesi ev sahipliğinde 21-22-23 Mayıs'ta Giresun'da yapılacak. Bir otelde gerçekleştirilecek toplantı 21 Mayıs Perşembe günü belediye başkanlarının akşam yemeği buluşmasıyla başlayacak.

22 Mayıs Cuma günü saat 10.00'da ise toplantının açılış konuşmasını Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse yapacak. Ardından Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okuyacak. İmamoğlu'nun mesajının ardından Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş kürsüye çıkacak. Son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek il belediye başkanlarına hitap edecek.

Programın basına kapalı devam edecek bölümünde ise Giresun'da seçilmiş il genel meclisi üyeleri ve belediye meclisi üyelerinin tamamıyla ve il belediye başkanlarıyla olmak üzere iki farklı toplantı yapılacak.

Yapılacak toplantılarda CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar başta olmak üzere CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile diğer belediye başkanlarının durumu,belediyelerde gelir arttırıcı çalışmalar, kurumsal risk yönetimi gibi konuların ele alınması beklenirken belediye başkanları yapacakları sunumlarla deneyimlerini aktaracak.

Toplantıların ardından Giresun'da şehir gezisi yapılacak. Aksu Çocuk Akademisi Ata Tohumu Ekme Etkinliği, Atatürk Meydanı Halk Oyunları Gösterisi, Karadeniz'in tek adası Giresun Adası'na tekne gezisi, Kulakkaya Yayla gezisi yapılacak.

Programın son günü 23 Mayıs Cumatesi günü de Kulakkaya pazar gezisi, Göksu Travertenleri gezisi, Mavi Göl gezisi, Canlı Hayvan Pazarı açılışı ve Giresun Kalesi turu yapılacak.