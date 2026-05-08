CHP'li İl Belediye Başkanları Toplantısı 21-22-23 Mayıs'ta Giresun'da Yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li İl Belediye Başkanları Toplantısı 21-22-23 Mayıs'ta Giresun'da Yapılacak

08.05.2026 09:17  Güncelleme: 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında 21-22-23 Mayıs tarihlerinde Giresun'da düzenlenecek toplantıda, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar ve diğer önemli konular ele alınacak.

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - CHP'li İl Belediye Başkanları Toplantısı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında 21-22-23 Mayıs'ta Giresun'da yapılacak. Toplantıda CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar başta olmak üzere tutuklu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile diğer belediye başkanlarının durumu, belediyelerde gelir arttırıcı çalışmalar, kurumsal risk yönetimi gibi konular ele alınacak.

CHP'li İl Belediye Başkanları Toplantısı, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlığında, Giresun Belediyesi ev sahipliğinde 21-22-23 Mayıs'ta Giresun'da yapılacak. Bir otelde gerçekleştirilecek toplantı 21 Mayıs Perşembe günü belediye başkanlarının akşam yemeği buluşmasıyla başlayacak.

22 Mayıs Cuma günü saat 10.00'da ise toplantının açılış konuşmasını Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse yapacak. Ardından Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okuyacak. İmamoğlu'nun mesajının ardından Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş kürsüye çıkacak. Son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek il belediye başkanlarına hitap edecek.

Programın basına kapalı devam edecek bölümünde ise Giresun'da seçilmiş il genel meclisi üyeleri ve belediye meclisi üyelerinin tamamıyla ve il belediye başkanlarıyla olmak üzere iki farklı toplantı yapılacak.

Yapılacak toplantılarda CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar başta olmak üzere CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile diğer belediye başkanlarının durumu,belediyelerde gelir arttırıcı çalışmalar, kurumsal risk yönetimi gibi konuların ele alınması beklenirken belediye başkanları yapacakları sunumlarla deneyimlerini aktaracak.

Toplantıların ardından Giresun'da şehir gezisi yapılacak. Aksu Çocuk Akademisi Ata Tohumu Ekme Etkinliği, Atatürk Meydanı Halk Oyunları Gösterisi, Karadeniz'in tek adası Giresun Adası'na tekne gezisi, Kulakkaya Yayla gezisi yapılacak.

Programın son günü 23 Mayıs Cumatesi günü de Kulakkaya pazar gezisi, Göksu Travertenleri gezisi, Mavi Göl gezisi, Canlı Hayvan Pazarı açılışı ve Giresun Kalesi turu yapılacak.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li İl Belediye Başkanları Toplantısı 21-22-23 Mayıs'ta Giresun'da Yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızılırmak kıyısında vahşet Belediye başkanı görünce çıldırdı Kızılırmak kıyısında vahşet! Belediye başkanı görünce çıldırdı
Ölümden saniyelerle kurtuldu Ölümden saniyelerle kurtuldu
Doktorun şüpheli ölümü Hemen otopsiye götürüldü Doktorun şüpheli ölümü! Hemen otopsiye götürüldü
İsrail’de erkeklere cinsel istismarla suçlanan haham gözaltına alındı İsrail'de erkeklere cinsel istismarla suçlanan haham gözaltına alındı
İzmir’de FETÖ operasyonunda 9 gözaltı İzmir'de FETÖ operasyonunda 9 gözaltı
Çöp kamyonunun çarptığı yaya öldü kaza kamerada Çöp kamyonunun çarptığı yaya öldü; kaza kamerada

09:53
Alex de Souza’dan Fenerbahçe’deki seçim için gece yarısı açıklama
Alex de Souza'dan Fenerbahçe'deki seçim için gece yarısı açıklama
09:46
Fenerbahçe’de deprem Seçim sonrası ortalık yanacak
Fenerbahçe'de deprem! Seçim sonrası ortalık yanacak
09:27
Marmaris Belediyesi’nden skandal karar Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı
Marmaris Belediyesi'nden skandal karar! Yüzücüler boş havuzda antrenman yaptı
09:22
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçmesine neden olan olayı anlattı
07:29
İBB’ye yeni operasyon Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı
İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı
06:52
Piyasalar diken üstünde Petrol 200 doları görebilir
Piyasalar diken üstünde! Petrol 200 doları görebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 10:04:59. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'li İl Belediye Başkanları Toplantısı 21-22-23 Mayıs'ta Giresun'da Yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.