CHP'li İncesu: Esnafın Durumu İçler Acısı

(ANKARA) - CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, partisinin başlattığı saha çalışmaları kapsamında Ankara Bahçelievler esnafıyla buluştu. Esnafın durumunun "içler acısı" olduğunu belirten İncesu, yaptıkları saha çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla sokaklarda olduklarını ve dünyanın en uzun seçim kampanyasına başladıklarını aktaran İncesu şunları söyledi:

"Genel Başkanımız Özgür Özel'in talimatıyla 4 Mayıs'ta sokaklara çıktık. Dünya tarihinin en uzun sürecek olan seçim kampanyasını başlattık. Edirne'den Ardahan'a bütün partimiz, hep birlikte sahadayız. Esnafımızı dolaşıyoruz, vatandaşımızı dolaşıyoruz. Maalesef, üzülerek söylüyoruz ki esnafımızın hali içler acısı. Kan ağlıyorlar. 'İş yapamıyoruz' diyorlar. Ankara'nın en canlı yeri, en eski mahallelerinden Bahçelievler'de 3. Cadde'de 7. Cadde'de 30 yıllık 35 yıllık esnaflar 'Esnaflık tarihimizin en kötü günlerini geçiriyoruz' diyorlar. Bunun için şu net artık: Ülkede bir metal yorgunluğu var, bir yıpranmışlık var ve bunun değişmesi şart. Onun için en erken sürede seçim talebini bir kez daha yineliyoruz."

"SUYA ZAM YAPARKEN UTANARAK YAPIYORUZ"

Maliyetlerin çok yükselmesiyle beraber fiyatlara da zam yapmaları gerektiğini aktaran esnaf, "Burada mutlu olan hiçbir esnaf bulamazsınız. Vergiler çok fazla. Benim aldığım şeyin ham maddesi zaten çok pahalı. Her gün aldığım ham maddeye zam geliyor. Üstelik ben bunların vergisini fazla fazla ödüyorum. Gerek online platformlar gerekse sattığımız şeylerden. Esnaf zam yapınca 'Esnaf kazanıyor, bu kadar fiyata satıyorsunuz' deniyor. Hiç alakası yok. Yani ne kadarı bizim cebimize giriyor? Bazen bazı ürünlerin birçoğu girmiyor bile. Artık suya zam yaparken bile utanarak yapıyoruz" ifadesini kullandı.

İncesu ise, "Edirne'den Ardahan'a arıyoruz ama biz de mutlu esnaf bulamadık" dedi.

İşlerinin günden güne daha da kötüye gittiğini söyleyen başka bir esnaf, "2026'ya girdiğimizden beri daha berbat. Bakın sağa sola. Kapatanlar, devredenler" dedi. Esnaf, İncesu'nun sorduğu "Erken seçim olsun mu?" sorusunu ise "Hemen yarın olsun" diyerek yanıtladı.

"YÜZDE 1'LE MAL ALIYORUZ YÜZDE 10'LA FİŞ KESİYORUZ"

Vergi düzenlemelerinin esnafın ana sıkıntılarından biri olduğunu aktaran esnaf şunları söyledi:

"İdare ediyoruz ama yükümüz ağır. Kiralar, vergiler hep çok yüksek. Elektrik çok pahalı. Yani yüzde 1'le mal alıyoruz, yüzde 10'la fiş kesiyoruz. Nasıl olacak? Alım gücünde düşüş var. Biz de zam yapmazsak o zaman kapatmamız gerekecek. Ben 10 küsur yıldır buradayım. Yani 10 liraya de sattığımız gün oldu. Şimdi 290 liraya satıyoruz, ortada para yok. 10 liradan 300 liraya çıktı ama para kazanmıyoruz."

"EKMEK ALAMAYAN VARKEN BENİM BİR ŞEYLER ALMAM NE KADAR DOĞRU?"

Yaşanan ekonomik kriz ve artan gelir eşitsizliği hakkında konuşan emekli yurttaş şu ifadeleri kullandı:

"Çok şükür durumum iyi ama düşünüyorum bir şey alırken. Ülkede ekmek alamayan varken benim fazladan üstüme bir şeyler almam ne kadar doğru diye. Bunu da düşünmemiz lazım. Sadece 'Benim karnım doyuyor, ben rahat yaşıyorum' değil hayat. Televizyonda görüyorum. İnsanlar 'Ekmek alamıyorum' diyor. Çocuklar beslenme çantası boş gidiyor."

İncesu emekli yurttaşın söylediklerine, "Onu da söyledik aslında. 'İlkokul çağındaki çocukların beslenmesini devlet versin' dedik. O da kabul görmedi" diyerek yanıtladı.