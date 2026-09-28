CHP\'li Kara, Osmaniye\'deki öğretmen ölümü ve Van\'daki olay için Tekin\'e çağrı yaptı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kara, Osmaniye'de öğretmen Mehmet Bilgili'nin okul bahçesinde öldürülmesi ve Van'da bir öğrencinin pompalı tüfekle okula gelmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e çağrı yaptı. Kara, "Bu olaylar dursun artık. Yeter artık" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kara, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Haftaya yine iki üzücü haberle uyandık. Osmaniye'de Farabi Anadolu Lisesi'nde Mehmet Bilgili öğretmenimiz hayatını kaybettik. Okulun bahçesinde, dersten çağırılarak bir yakını tarafından katledildi. Van'da ise bir kız öğrenci pompalı tüfekle okula geldi. Bugün bu iki olay bize bir kez daha şunu gösteriyor: Okullar güvenlik görevlileriyle bu sorunları çözemeyecek. Okullarda acilen alınması gereken tedbirler belli. Her 50 öğrenciye bir rehber öğretmen, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı ve sağlık görevlisi acilen görevlendirilmesi lazım. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e bir kez daha çağrı yapıyorum: Bu olaylar dursun artık. Öğretmen, öğrenci, okullar kan gölüne döndü. Yeter artık. Bu çığlığı duyun."