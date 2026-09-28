CHP'li Kara, Osmaniye'deki öğretmen ölümü ve Van'daki olay için Tekin'e çağrı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Kara, Osmaniye'deki öğretmen ölümü ve Van'daki olay için Tekin'e çağrı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP\'li Kara, Osmaniye\'deki öğretmen ölümü ve Van\'daki olay için Tekin\'e çağrı yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kara, Osmaniye'de öğretmen Mehmet Bilgili'nin okul bahçesinde öldürülmesi ve Van'da kız öğrencinin pompalı tüfekle okula gelmesi üzerine Bakan Tekin'e çağrı yaptı. Kara, her 50 öğrenciye rehber öğretmen ve diğer görevlilerin atanmasını istedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kara, Osmaniye'de öğretmen Mehmet Bilgili'nin okul bahçesinde öldürülmesi ve Van'da bir öğrencinin pompalı tüfekle okula gelmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e çağrı yaptı. Kara, "Bu olaylar dursun artık. Yeter artık" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kara, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Haftaya yine iki üzücü haberle uyandık. Osmaniye'de Farabi Anadolu Lisesi'nde Mehmet Bilgili öğretmenimiz hayatını kaybettik. Okulun bahçesinde, dersten çağırılarak bir yakını tarafından katledildi. Van'da ise bir kız öğrenci pompalı tüfekle okula geldi. Bugün bu iki olay bize bir kez daha şunu gösteriyor: Okullar güvenlik görevlileriyle bu sorunları çözemeyecek. Okullarda acilen alınması gereken tedbirler belli. Her 50 öğrenciye bir rehber öğretmen, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı ve sağlık görevlisi acilen görevlendirilmesi lazım. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e bir kez daha çağrı yapıyorum: Bu olaylar dursun artık. Öğretmen, öğrenci, okullar kan gölüne döndü. Yeter artık. Bu çığlığı duyun."

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiMehmet BilgiliOsmaniyePolitikaGüvenlikEğitimGüncelRehberVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar
Sedat Peker için büyük hazırlık Sedat Peker için büyük hazırlık
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı
16:24
Türkiye için kader maçı İtalya’yı yenersek hesaplar değişecek
Türkiye için kader maçı! İtalya'yı yenersek hesaplar değişecek
16:22
İlçeyi karıştıran ’Patates’ krizi Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti
İlçeyi karıştıran 'Patates' krizi! Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti
15:55
Yol kesen sürücü ve yanındaki şahıs, bedelini ağır ödedi
Yol kesen sürücü ve yanındaki şahıs, bedelini ağır ödedi
15:15
Akaryakıta 3 zam birden 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek
Akaryakıta 3 zam birden! 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek
15:11
Fenerbahçe’den olaylı ayrılmıştı Şimdi kasaya çuvalla para sokabilir
Fenerbahçe'den olaylı ayrılmıştı! Şimdi kasaya çuvalla para sokabilir
14:38
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 16:29:56. #.0.2#
SON DAKİKA: CHP'li Kara, Osmaniye'deki öğretmen ölümü ve Van'daki olay için Tekin'e çağrı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei