CHP'li Karabat'tan Rıza Akpolat Açıklaması: 'Asılsız İddialar' - Son Dakika
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CHP'li Karabat'tan Rıza Akpolat Açıklaması: 'Asılsız İddialar'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile yaptığı ziyaret sonrası ortaya atılan 'görüşmediği' iddialarını yalanladı ve bu iddiaların siyasi mühendisliğin bir parçası olduğunu belirtti.

13.03.2025 11:45  Güncelleme: 11:46
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın kendisiyle görüşmediği iddialarına ilişkin  "Beşiktaş Belediye Başkanımız Sayın Rıza Akpolat'ı geçtiğimiz günlerde tek başıma ziyaret ettim. Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen bu ziyaretin ardından Sayın Akpolat'ın şahsımla görüşmediğine dair asılsız iddialar bazı medyada kanallarında dolaşıma sokulmuştur. Sayın Rıza Akpolat ile dostluk ilişkimiz çok eskilere dayanmakta ve bu süreçte de birlik ve dayanışma çerçevesinde güçlenerek devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Saymanı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, bazı basın organlarında yer alan "Silivri cezaevinde tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, kendisini ziyarete gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ı kovdu" haberlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Karabat'ın paylaşımı şöyle:

"Hukuksuz biçimde tutuklu olan Beşiktaş Belediye Başkanımız Sayın Rıza Akpolat'ı geçtiğimiz günlerde tek başıma ziyaret ettim. Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen bu ziyaretin ardından Sayın Akpolat'ın şahsımla görüşmediğine dair asılsız iddialar bazı medyada kanallarında dolaşıma sokulmuştur. Sayın Rıza Akpolat ile dostluk ilişkimiz çok eskilere dayanmakta ve bu süreçte de birlik ve dayanışma çerçevesinde güçlenerek devam etmektedir. Kamuoyunu açıkça yanıltmaya yönelik bu iddialar, hiçbir somut gerçekliğe dayanmamakta, yalnızca siyasi mühendislik çabalarının bir parçası olarak servis edilmektedir. Bu mesnetsiz iddialara karşı hukuk içinde gereken cevabı vereceğimiz bilinmelidir."

Kaynak: ANKA

Özgür Karabat, Rıza Akpolat, Beşiktaş, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Karabat'tan Rıza Akpolat Açıklaması: 'Asılsız İddialar' - Son Dakika

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