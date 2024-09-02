CHP'li Karabat: Enflasyon Rantçılara Akan Kaynakların Sonucu - Son Dakika
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CHP'li Karabat: Enflasyon Rantçılara Akan Kaynakların Sonucu

CHP\'li Karabat: Enflasyon Rantçılara Akan Kaynakların Sonucu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, TÜİK'in açıkladığı ikinci çeyrek büyüme rakamlarına tepki göstererek, enflasyonun fakirden zengine servet transferiyle oluştuğunu ve AKP'nin bütçeyi adil kullanmadığını belirtti. Üretim ve istihdamı korumadan enflasyonla mücadelenin mümkün olmadığını vurguladı.

02.09.2024 16:50
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(ANKARA) - TÜİK'in açıkladığı büyüme rakamlarına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, " Türkiye'de enflasyon fakirden zengine servet transferiyle rantçılara akan kaynak nedeniyle AKP'nin bütçeyi adil kullanmayıp yandaşları beslemesi nedeniyle ortaya çıkıyor" değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Özgür Karabat, TÜİK'in bugün açıkladığı yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları ile ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. "Üretimi ve istihdamı koruyarak enflasyon ile mücadele mümkündür. Halkı fakirleştirerek, şirketleri batırarak ülkeyi sadece ithalat baronlarına bağımlı hale getirirsiniz" ifadesini kullanan Karabat, şunları kaydetti:

"Büyüme yalanı ile halk kandırılıyor, yoksullaştırma sıradanlaştırılıyor. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 2,5 büyüdü. İlk çeyreğe göre büyüme de yüzde 0,1 oldu. Mehmet Şimşek, iç talebin yavaşlamasından gurur duyarak, dengelenme yaşandığını iddia ediyor. Enflasyonda gerileme başladığını söylüyor ancak yaşanan gerileme baz etkisi kaynaklı. Enflasyon artmayı sürdürüyor. İç talep dediği de işçi, emekli ve memurun alım gücünün düşürülmesi, yani yoksullaştırılması.

Oysa Türkiye'de enflasyon; fakirden zengine servet transferiyle rantçılara akan kaynak nedeniyle AKP'nin bütçeyi adil kullanmayıp yandaşları beslemesi nedeniyle ortaya çıkıyor. İç talebin yavaşladığını söyleyen Mehmet Şimşek, işletmelerin iflas etmesi ve insanların işsiz kalması ile enflasyonun düzeleceğini umut ediyor. Tüketim malı ithalatının patladığı bir ülkede uygulanan ekonomi politikalarının adı asla "dengelenme" olamaz. Bunun adı olsa olsa 'beceriksizlik'tir. Üretimi ve istihdamı koruyarak enflasyon ile mücadele mümkündür. Halkı fakirleştirerek, şirketleri batırarak ülkeyi sadece ithalat baronlarına bağımlı hale getirirsiniz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Karabat: Enflasyon Rantçılara Akan Kaynakların Sonucu - Son Dakika

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