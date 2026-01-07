CHP: İzmir'deki ekonominin nedeni AKP baskısı

(İZMİR) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, "Bugün belediyelerimizin yaşamış olduğu ekonomik krizin en önemli nedeni, AKP iktidarının Cumhuriyet Halk Partili belediyelere, vatandaşlarımızın yüzde 65'inin yaşadığı şehirleri yöneten Cumhuriyet Halk Partili belediyelere uygulamış olduğu düşman hukukudur. Bu hukuka karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm belediye başkanları özverili bir şekilde, vatandaştan aldıklarını vatandaşa yeniden dönüştürebilmek için hizmet etmeye çalışıyorlar" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan ödeme ve çalışma düzenine ilişkin sorunlar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile DİSK Genel-İş ve Türk-İş Ege Bölge Temsilciliği yöneticilerinin katılımıyla CHP İzmir İl Başkanlığı'nda yapılan toplantıda ele alındı. Görüşmelerin ardından açıklama yapan Karasu, belediyelerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların nedeninin iktidarın CHP'li belediyelere uyguladığı baskı politikaları olduğunu savunarak, sorunların diyalogla çözüme kavuşturulacağını ve İzmir için planlanan yatırımların devam edeceğini vurguladı.

Görüşmelerin ardından hem sendikalar hem de CHP'li Karasu açıklama yaptı. Karasu, şunları söyledi:

"Şimdi çözülmeyi bekleyen birkaç tane konumuz var. Onları da hem Büyükşehir Belediye Başkanımızla hem sendikalarımızla görüşüyoruz. Kısa sürede, kamuoyunda 'havuz sistem' olarak bilinen sistemle ilgili de somut çözümler ortaya konulacak ve o süreç de tatlıya bağlanacak. Onun dışında, geriye kalan ödemelerle ilgili de belediyemiz ve belediye başkanımız bir ödeme planı oluşturuyorlar. Onu da sendikalarımızla görüşerek o süreci de tamamlamış olacağız.

Bundan sonraki süreçte tabii ki biz belediyelerimizin nasıl baskı altında tutulduğunu görüyoruz. İzmir üzerinde bir oyun oynanmak istendiğini görüyoruz. Çünkü iktidar İzmir'den 10 alırken İzmir'e sadece 1 veriyor ve bunun karşılığında da emekliyi… Emekliyi açlığa, yoksulluğa mahküm edenler; asgari ücretliye açlık sınırının altında zam yapanlar; 16 milyon emekliyi 23 bin 500 lira ortalama maaşa mahküm edenler, geliyorlar utanmadan, sıkılmadan İzmir'de belediyelerimiz üzerinden algı yaratmaya çalışıyorlar.

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm belediye başkanları özverili bir şekilde, hizmet etmeye çalışıyorlar"

Bugün belediyelerimizin yaşamış olduğu ekonomik krizin en önemli nedeni, AKP iktidarının Cumhuriyet Halk Partili belediyelere, vatandaşlarımızın yüzde 65'inin yaşadığı şehirleri yöneten Cumhuriyet Halk Partili belediyelere uygulamış olduğu düşman hukukudur. Bu hukuka karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm belediye başkanları özverili bir şekilde, vatandaştan aldıklarını vatandaşa yeniden dönüştürebilmek için hizmet etmeye çalışıyorlar.

Tabii ki vatandaşla inatlaşma olmayacağını en iyi AKP iktidarı bilmelidir. Vatandaşa karşı yapılan bu cezalandırmanın da bedelini sandık geldiğinde ödeyeceklerdir. Özellikle İzmir kamuoyunda AKP milletvekillerinin yapmış olduğu açıklamaları üzüntüyle takip ediyorum. Çünkü İzmir üzerinde yaratmak istedikleri kaos ortamı onlara hiçbir şey sağlamayacaktır. İzmir, 25 yıldır AKP karanlığına teslim olmamış bir şehirdir. Bu saatten sonra da teslim olmayacaktır. Ama AKP, İzmir'den aldıklarını İzmir'e verirse, İzmir'den kazandıklarını İzmir'e harcarsa, İzmir'in birçok sorunu çözülmüş olacaktır. Ben buradan tekrar tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Belediye başkanlarımızla koordinasyon içinde, bürokratlarımızla koordinasyon içinde İzmirliye en güzel hizmetleri yapmak için planlamalar yapılıyor.

"Cumhuriyet Halk Partili belediyelere karşı bir güven var"

2026 yılı özellikle yerel yönetim noktasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'e yapacağı ciddi projelerin, ciddi yatırımların yılı olacaktır. Bunun planlamaları yapılmaktadır. Yeter ki bizi rahat bıraksınlar, projeler noktasında almamız gereken kredilere imzalarını atsınlar. İşte dün gördünüz, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kredi notu aynı şekilde teyit edildi. Çünkü dünyada Cumhuriyet Halk Partili belediyelere karşı bir güven vardır. En son İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, ödemesi gereken yüklü bir kredi miktarını ödedi. Bu kadar tehdit ve baskıya rağmen dünya kredi kuruluşlarının, dünyadaki bankaların Cumhuriyet Halk Partili belediyelere güveni tamdır. Ama iktidarın imzalamadığı, onaylamadığı projeler yüzünden bu ülkenin büyük bölümü cezalandırılmaktadır. Buna karşı biz mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."

DİSK Genel-İş Toplu Sözleşme Daire Başkanı Faruk Saral da iki hafta önce yapılan toplantıda verilen sözlerin arkasında olunduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"2 hafta önce burada bir toplantı yapmıştık, orada bir müjdeli haber vermiştik. 2 hafta sonrası için yine bu binada bir toplantı daha gerçekleştirileceğini söylemiştik. Toplantıyı gerçekleştirdik, bitirdik. Yine toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yalnız Ulaş Bey, il başkanımız ve yönetici arkadaşlar buradaydı. Hepsiyle konuştuk. 2 hafta önce ne söylediysek aynı yerdeyiz. Onun haberini ilk önce vermek istiyorum. Biz, ay sonu yapılacak, bize söylenen ve söz verilen ödemelerin ödenmesi noktasında bir beklemedeydik; ne durumda olacağız diye. Dün de iki şirketin maaşlarının ödenmesiyle alakalı, özellikle bugüne bir tarih atmıştık. Bunlarla birlikte de alacak kalemlerimizi belirleyebilecek duruma geldik ve yukarıda az evvel alacak kalemlerini genel başkan yardımcımıza verdik. Havuzlu olan arkadaşlarımızın isim listesini, mevcut görevlerinin ne olacağını, ne olduğunu yazarak kendilerine verdik.

O toplantının neticesini yarınki görüşmelerin ardından şube başkanlarımıza bilgi verecekler. Ondan sonra da hem kamuoyuna hem de buradaki arkadaşlarımıza bir bilgilendirme yapacağız. Ayrıca ödemeler noktasında da yarın yaptıkları görüşmeden sonra bizlere verecekleri bilgiden sonra kısa vadeli bir takvim planıyla ilgili de bir neticeye varmış olacağız."