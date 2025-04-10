CHP'li Karasu'dan Ulaştırma Bakanı'na İstifa Çağrısı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nı istifaya çağırarak, "Devletin uhdesinde olan kişisel verilerin çalınması ve satılması bir utanç, Bakan'ın hala o koltukta oturması da bir utançtır. Bakanlığın U'sunu, utancın U'su yaptılar. Genel Başkanımızın dediği gibi; 'Erdoğan'ın dolma kaleminden akandan bakandan bakan falan olmaz"' dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çok sayıda kamu kurumu ve özel kuruma yönelik düzenledikleri siber saldırılarla milyonlarca kişiye ait kişisel verileri ele geçirerek, panel adı verilen sorgu sistemleri üzerinden para karşılığında satan 16 şüpheli hakkında Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

İddianamede "devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları tahsis olundukları yerden başka bir yerde kullanma, hileyle alma veya çalma", "Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na aykırılık" suçlarından ceza talep edilirken, siber saldırılara maruz kalan Sağlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın da aralarında bulunduğu 17 kurum "mağdur" sıfatıyla yer aldı. MİT Başkanlığı "müşteki" sıfatıyla iddianameye girdi.

Siber saldırılarla milyonlarca vatandaşa ait kişisel verileri ele geçirerek, panel adı verilen sorgu sistemleri üzerinden para karşılığında satılmasına yönelik iddiaları defalarca gündeme getiren, bu konuda suç duyurusunda da bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın tavrını eleştirdi. Karasu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın kimlik bilgilerinin çalındığını, üç kuruşa panel adı verilen yerlerde satıldığını her ortamda gündeme getirdim. Soru önergeleri vererek bakandan yanıt talep ettim. Önergelerime yanıt verilmedi, geçiştirildi. Suç duyurusunda bulundum, takipsizlik kararı verildi. Ama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameden de gördük ki milyonlarca vatandaşımızın kişisel bilgileri çalınmış, satılmış. Üstelik MİT bile davaya müşteki olmuş. Ben bu dava henüz soruşturma aşamasındayken, ulusal güvenliğimizi çok yakından ilgilendiren bu konuyu yine gündeme getirdim. Çünkü savcılığın sevk yazısında, benim de dile getirdiğim nüfus kayıtlarının devlet güvenliği açısından kritik önem taşıdığı ve şüphelilerin de bu bilgileri ele geçirerek milli güvenliği tehdit ettikleri ifade ediliyordu. Ama bakan yine kafasını kuma gömdü ve cevap vermedi. Dünyanın neresinde olursa olsun bu durum istifa sebebidir. Devletin uhdesinde olan kişisel verilerin çalınması ve satılması utançtır, ama bakanın hala o koltukta oturması da bir utançtır. Genel Başkanımızın dediği gibi; 'Erdoğan'ın dolma kaleminden akandan bakandan bakan falan olmaz.' Ulaştırma Bakanlığı'nın U'sunu, utancın U'su yaptılar. AKP, bir milli güvenlik sorunudur. Vatandaşın kişisel verilerini koruyamayandan da bakan olmaz. O koltukta, bir saniye dahi oturmaması gerekmektedir."

Bütün bu yaşananlar ortada iken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbulkart'ın kişiselleştirilmesiyle birlikte kişisel veriler üçüncü şahıslarla paylaşıldığı yalanını ortaya atıldığını hatırlatan Ulaş Karasu, "Oysa bu uygulamaya üyelikte alınan bilgiler yalnızca kamu hizmetleri için kullanılır ve kullanıcıların açık rıza, aydınlatma ve KVKK metin onaylarıyla birlikte alınır. Bunu çok iyi bilmelerine rağmen yalan söylemekten geri durmuyorlar. Çok az kaldı, zamanı geldiğinde tüm vatandaşlarımızın haklarını koruyup, bütün bunların hesabını ilgililerinden soracağız" dedi.