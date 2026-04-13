CHP'li Karasu, SİDEMİR İşçilerinin Hak Kayıplarını Meclis'e Taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Karasu, SİDEMİR İşçilerinin Hak Kayıplarını Meclis'e Taşıdı

13.04.2026 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Sivas Demir Çelik Fabrikası'nın TMSF'ye devri sonrası işçilerin yaşadığı hak kayıplarını Meclis gündemine taşıdı. Karasu, işçilerin SGK primlerinin silinmesinin anayasal hak ihlali olduğunu ve fabrikanın bir an önce üretime geçmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen Sivas Demir Çelik Fabrikası'nda (SİDEMİR) işçilerin yaşadığı hak kayıplarını Meclis gündemine taşıdı. Karasu, fabrikanın bir an önce yeniden üretime geçmesini ve işçilerin haklarının iade edilmesini istedi.

Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla TMSF'ye devredilen fabrikada işçilerin mağduriyetinin arttığını belirten Karasu, sahadan gelen bilgiler ve basına yansıyan haberlerin durumun ciddiyetini ortaya koyduğunu ifade etti. SİDEMİR'de işçilerin SGK primlerinin yatırılmadığı hatta silindiğine yönelik ciddi iddialar bulunduğunu belirten Karasu, bu durumun temel hak ihlali anlamına geldiğini vurguladı.

Karasu, "İşçinin SGK priminin silinmesi demek anayasal hakkın işçinin elinden alınmasıdır. SGK priminin silinmesi demek, işçinin geleceğinin silinmesi, eşinin çocuğunun hastaneye gittiğinde güvencesinin elinden alınması, yıllarca çalıştıktan sonra insan gibi yaşama hakkının gasp edilmesi demektir. Devlet işçinin hakkını korumakla yükümlüdür" dedi. Yaşananların tekil olmadığını, uzun süredir devam eden sistematik bir hak kaybına işaret ettiğini belirten Karasu, ilgili kurumların bu duruma sessiz kalmaması gerektiğini söyledi.

Karasu, TMSF'ye devredilmesine rağmen fabrikanın hâlâ üretime geçemediğini hatırlatarak, tesisin Sivas ekonomisi açısından kritik önemde olduğunu ifade etti. "SİDEMİR yalnızca bir fabrika değil, Sivas ekonomisinin bel kemiğidir. Bu tesisin çarklarının dönmemesi sadece işçiyi değil, tüm kenti cezalandırmaktadır" diyen Karasu, üretimin yeniden başlaması çağrısında bulundu.

Karasu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e verdiği soru önergesinde, işçilerin hak kayıplarına ilişkin çeşitli sorular yöneltti. Bu sorular arasında SGK primlerinin silinmesi iddialarının doğruluğu, etkilenen işçi sayısı, işçi alacaklarının korunması için atılan adımlar, emeklilik ve sağlık haklarındaki kayıpların giderilmesi, fabrikanın yeniden üretime geçme takvimi ve istihdamın korunmasına yönelik çalışmalar yer aldı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel CHP'li Karasu, SİDEMİR İşçilerinin Hak Kayıplarını Meclis'e Taşıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:49
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı İşte sonuç
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı! İşte sonuç
15:24
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
14:34
Arda Turan’ın maçında hava saldırısı alarmı Karşılaşma gecikmeli başladı
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma gecikmeli başladı
14:33
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
Papa 14. Leo'dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
14:32
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Bakışlara dikkat
Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat
14:31
FIFA’dan Yeni Malatyaspor’a 6 puan silme cezası
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 16:08:25. #.0.4#
SON DAKİKA: CHP'li Karasu, SİDEMİR İşçilerinin Hak Kayıplarını Meclis'e Taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.