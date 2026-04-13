CHP'li Karasu, SİDEMİR İşçilerinin Hak Kayıplarını Meclis'e Taşıdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen Sivas Demir Çelik Fabrikası'nda (SİDEMİR) işçilerin yaşadığı hak kayıplarını Meclis gündemine taşıdı. Karasu, fabrikanın bir an önce yeniden üretime geçmesini ve işçilerin haklarının iade edilmesini istedi.

Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla TMSF'ye devredilen fabrikada işçilerin mağduriyetinin arttığını belirten Karasu, sahadan gelen bilgiler ve basına yansıyan haberlerin durumun ciddiyetini ortaya koyduğunu ifade etti. SİDEMİR'de işçilerin SGK primlerinin yatırılmadığı hatta silindiğine yönelik ciddi iddialar bulunduğunu belirten Karasu, bu durumun temel hak ihlali anlamına geldiğini vurguladı.

Karasu, "İşçinin SGK priminin silinmesi demek anayasal hakkın işçinin elinden alınmasıdır. SGK priminin silinmesi demek, işçinin geleceğinin silinmesi, eşinin çocuğunun hastaneye gittiğinde güvencesinin elinden alınması, yıllarca çalıştıktan sonra insan gibi yaşama hakkının gasp edilmesi demektir. Devlet işçinin hakkını korumakla yükümlüdür" dedi. Yaşananların tekil olmadığını, uzun süredir devam eden sistematik bir hak kaybına işaret ettiğini belirten Karasu, ilgili kurumların bu duruma sessiz kalmaması gerektiğini söyledi.

Karasu, TMSF'ye devredilmesine rağmen fabrikanın hâlâ üretime geçemediğini hatırlatarak, tesisin Sivas ekonomisi açısından kritik önemde olduğunu ifade etti. "SİDEMİR yalnızca bir fabrika değil, Sivas ekonomisinin bel kemiğidir. Bu tesisin çarklarının dönmemesi sadece işçiyi değil, tüm kenti cezalandırmaktadır" diyen Karasu, üretimin yeniden başlaması çağrısında bulundu.

Karasu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e verdiği soru önergesinde, işçilerin hak kayıplarına ilişkin çeşitli sorular yöneltti. Bu sorular arasında SGK primlerinin silinmesi iddialarının doğruluğu, etkilenen işçi sayısı, işçi alacaklarının korunması için atılan adımlar, emeklilik ve sağlık haklarındaki kayıpların giderilmesi, fabrikanın yeniden üretime geçme takvimi ve istihdamın korunmasına yönelik çalışmalar yer aldı.