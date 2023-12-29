CHP'li Karatepe: Asgari ücret o kadar yetersiz ki, Erdoğan görüntü vermekten kaçındı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, 2024 yılı için açıklanan asgari ücrete ilişkin, "Eğer rakam iktidar tarafından yeterli derecede yüksek bulunsaydı eminim ki bu açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kameralar karşısında 'müjde' sloganlarıyla kamuoyuna duyuruldu. Ama miktar o kadar yetersiz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüntü vermekten bile kaçındı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, parti genel merkezinde, ekonomi gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Karatepe, iktidarın 10 yıl önce Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için 'Yükseleceğiz, kişi başına düşen gelir 25 bin dolar olacak, gayri safi yurt içi hasılamız 2 trilyon dolar olacak' şeklinde hedefler koyduğunu, ancak bugün yükselen şeylerin sadece; enflasyon, daha yüksek döviz kuru, faiz oranı ve derinleşen yoksulluk olduğunu söyledi. Karatepe, konuşmasında, "İktidar, ekonomik verilere bakarak, övünerek bahsettiği bazı göstergeleri sürekli gündemde tutmaya çalışıyor. Bunlardan bir tanesi, büyüme oranı. En son açıklanan üçüncü çeyrek büyüme oranlarına baktığımız zaman 5,9 oranında bir büyümenin olduğunu bize söyleyen iktidar, bundan ne kadar övündüğünü, dünyada ne kadar buna benzer ya da yaklaşan büyüme oranlarının pek olmadığını büyük gururla söylüyor. Büyüme oranlarına yol açan unsurlarının başında, manşet büyüme oranı yüzde 5,9 olurken, vergilerin artışının yüzde 16'nın üzerinde olduğunu ve bunun da büyüme verilerine etki ettiğini biliyor muyuz? Peki bu vergileri kim ödedi? Bunların vatandaşın sırtına yüklenen vergiler olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

'AÇLIK SINIRINI REFERANS ALMAK İÇLER AÇICI'

2024 için asgari ücretin 17 bin 2 TL olarak kamuoyuna duyurulduğunu anımsatan Karatepe, bu rakamın beklentileri karşılamadığını söyleyerek, "Bunun ilk işaretini işçi tarafının bu anlaşmaya imza atmamasından görüyoruz. Ama asıl işaret, rakamın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmamış olması. Eğer rakam iktidar tarafından da yeterli derecede yüksek bulunsaydı eminim ki bu açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kameralar karşısında 'müjde' sloganlarıyla kamuoyuna duyurulurdu. Ama miktar o kadar yetersiz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tutarı açıklayan yerde görüntü vermekten bile kaçınmış oldu. Asgari ücretin yetersizliğine atıfta bulunanların referans olarak aldıkları noktanın ağırlıklı olarak açlık sınırı verisi olduğunu görüyoruz. Aslında referans olarak aldığımız noktanın bile ne kadar içler acısı bir referans noktası olduğunu ifade etmek isterim. Fakat ülkede var olan yoksulluk öyle içselleştirilmiş ki insanların karınlarının doyurması neredeyse iktisatçılar tarafından bile referans noktası olarak alınıp yeterli düzeyde bulunabilmektedir. Oysa bizim mevzuatımız asgari ücreti tanımlarken, 'Asgari ücret çalışanın beslenme, barınma, ulaşım, ısınma, sağlık ve hatta kültürel harcamalarını karşılayacak seviyede olmalıdır' diyor. Ama biz bu açıklamalardan sadece beslenme kısmını referans alarak asgari ücreti değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu derin yoksulluğa da itiraz etmemiz gerekir" diye konuştu.

Ekonomiyi 'düze çıkaracak' politika araçları varsa bunların yerel seçimler beklenmeden kullanılması gerektiğini vurgulayan Karatepe, "Yerel seçimler geçtikten sonra iktidar vatandaşa çok daha ağır maliyetler çıkaracak politikaları hayata geçirmek için oldukça kararlı görünüyor. Ne 2023'te uygulanan politikalar vatandaşın refahını artıran sonuçlar doğurmuştur ne de 2024 yılında özellikle yerel seçimlerden sonra uygulanması vadedilen program vatandaşın lehine, onun refahını arttıracak sonuç doğuracaktır" dedi.