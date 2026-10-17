CHP'li Kaya, Parti Okulu eğitiminde 23 şehirden 78 katılımcıya seslendi - Son Dakika
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CHP'li Kaya, Parti Okulu eğitiminde 23 şehirden 78 katılımcıya seslendi

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CHP\'li Kaya, Parti Okulu eğitiminde 23 şehirden 78 katılımcıya seslendi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, 23 farklı şehirden 78 katılımcının katıldığı Parti Okulu Eğitim Programı'nda, parti okulunun bugünün sorunlarına çözüm üreten kadrolar yetiştirmesi gerektiğini söyledi. Kaya, eğitmenlere ortak aklı güçlendirmeleri çağrısında bulundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Parti Okulu Eğitim Programı'nda yaptığı konuşmada, "Parti Okulu'nun görevi yalnızca geçmişimizi anlatmak değildir; bugünün sorunlarını bilen, sorgulayan, çözüm üreten, birlikte çalışabilen kadroların yetişmesine katkı sunmaktır. Gittiğiniz her yerde bilgiyi mutlaka paylaşın, soruları çoğaltın, eleştiriye açık olun, ortak aklı mutlaka güçlendirin. Çünkü örgütlü mücadelenin temelinde bilgi, emek ve dayanışma vardır" dedi.

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırm Kaya, 23 farklı şehirden 78 katılımcının bir araya geldiği eğitim programına katıldı. CHP Parti Okulu'nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını Parti Okulu Genel Koordinatörü Hicran Akgün Ceylan, yaptı.

CHP Parti Okulu'nun güçlü kadrolar yetiştirmeyi hedeflediğini söyleyen Ceylan, "Unutmayalım; güçlü örgütler güçlü bir eğitimle, iktidar yürüyüşümüz ise örgütlü mücadeleyle mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.

Ceylan'ın ardından konuşan Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da programa katılmayı planladığını ancak tutuklu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyurt'u cezaevinde ziyaret edeceği için katılamadığını söyledi.

CHP'nin sıradan bir parti olmadığını, Cumhuriyeti kuran ve Cumhuriyet devrimlerini gerçekleştiren parti olduğunu belirten Kaya, "Savaşlardan çıkmış, yoksul, sanayisi yetersiz, üretim gücü sınırlı, halkının büyük bir çoğunluğu okuma yazma bilmeyen bir ülke... Ama o kurucu iradeler bunların tümünün üstesinden geldiler. Bir taraftan cumhuriyeti kurdular, diğer taraftan ise Türkiye'yi ayağa kaldırdılar" diye konuştu.

"SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETMEK BİZİN SORUMLULUĞUMUZDUR"

Milli Mücadele kadrolarının Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra kalkınmaya ve eğitime önem verdiğini anlatan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anadolu'nun dört bir yanına demir yollarını döşedik. Çünkü biz biliyorduk; siyasi bağımsızlık, ekonomik bağımsızlıkla kazanılmadığı müddetçe kalıcı olmaz. Kendi şekerini üretemeyen, kendi kumaşını dokuyamayan, kendi demirini işlemeyen bir ülkenin tam bağımsızlığını kurma şansı yoktur. Biz yalnızca fabrikalar kurmadık. Eğitimde birliği sağladık, Harf Devrimi'ni gerçekleştirdik, üniversite reformu yaptık, köy enstitülerini açtık. Kadınlara seçme ve seçilme hakkını verdik. Hukuk önünde eşit yurttaşlık anlayışını güçlendiren devrimlere öncülük ettik. Biz yalnızca bir siyasi parti değiliz; cumhuriyeti kuran, fabrikalarıyla üreten, okullarıyla öğreten, kurumlarıyla çağdaş Türkiye'nin temellerini atan tarihsel bir geleneğin temsilcileriyiz.

Peki biz neden Cumhuriyet Halk Partiliyiz? Çünkü bizim altı okumuz yalnızca bir amblem değil. Cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik, devletçilik, laiklik ve devrimcilik bizim temel ilkelerimizdir. Bizim için Cumhuriyet Halk Partili olmak yalnızca geçmişimizle övünmek değil; Cumhuriyet'in değerlerine bugün de sahip çıkmak ve yaşatmaktır. Bir çocuk okulsuz kalsa, bir genç işsiz kalsa, bir emekli geçinemiyorsa, bir işçi alın terinin karşılığını alamıyorsa, bir kadın şiddete uğruyorsa, bir çocuk okulda aç kalıyorsa bu sorunlara çözüm üretmek bizim siyasi sorumluluğumuzdur.

Sevgili eğitmen adaylarımız, şimdi sizlere soruyorum: Neden buradasınız? Neden parti okulu eğitmeni olmayı istediniz? Sadece bir sertifika almak için mi geldiniz? ya da sınıflarda ders anlatmak için, eğitim vermek için mi geldiniz? Elbette hayır. Sizler Türkiye'nin dört bir yanından öğrenmek, öğretmek, bilgiyi çoğaltmak, örgütümüzün birikimini güçlendirmek ve bunu çoğaltmak için geldiniz. Parti Okulu'nun görevi yalnızca geçmişimizi anlatmak değildir; bugünün sorunlarını bilen, sorgulayan, çözüm üreten, birlikte çalışabilen kadroların yetişmesine katkı sunmaktır. Unutmayın, hiçbir eğitmen yalnızca öğreten değildir; öğrenmeye devam eden insandır. Biz yalnızca öğretmeyeceğiz; her gittiğimiz yerde, her girdiğimiz sınıfta mutlaka katılımcılardan çok şey öğreneceğiz. Gittiğiniz her yerde bilgiyi mutlaka paylaşın, soruları çoğaltın, eleştiriye açık olun, ortak aklı mutlaka güçlendirin. Çünkü örgütlü mücadelenin temelinde bilgi, emek ve dayanışma vardır."

Kaynak: ANKA
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