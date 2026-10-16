CHP'li Kılıç, Esenyurt soruşturmasında evde 7 milyon dolar bulunduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Kılıç, Esenyurt soruşturmasında evde 7 milyon dolar bulunduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP\'li Kılıç, Esenyurt soruşturmasında evde 7 milyon dolar bulunduğunu söyledi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkan Vekili Sevda Erdan Kılıç, Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı'nın kiraladığı evde 7 milyon dolar ve 400 bin avro bulunduğunu belirterek iktidarı eleştirdi. Kılıç, muhalif olsalardı baskın ve gözaltı görüntülerinin medyaya servis edileceğini söyledi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkan Vekili Sevda Erdan Kılıç, "Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı'nın kiraladığı evden 7 milyon dolar ve 400 bin avro çıktığını" belirterek, "Muhalif olsalardı, sabahın köründe evlerine yapılan baskından gözaltındaki en mahrem anlarına kadar her görüntüyü medyaya servis ederlerdi. Birilerine teşhir, birilerine mahremiyet. Böyle hukuk devleti olmaz" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, kayyum yönetimindeki Esenyurt Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında, belediye başkan yardımcısının kiraladığı evde 7 milyon dolar ve 400 bin avro bulunduğunu belirterek iktidarı eleştirdi. Erdan Kılıç, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Kayyumun yönettiği Esenyurt Belediyesi soruşturmasında, başkan yardımcısı bir ev kiralamış. Ama bu bildiğimiz evlerden değil, kasa evi. Çünkü evde sadece iki tane kasa var. Bu kasalardan da tam 7 milyon dolar ve 400 bin avro çıkmış! Millet başını sokacak ev bulamazken, bunlar paralarını koymak için ev kiralamış! Bu suça karışanlardan 9'u bir hafta önce tutuklanmıştı. Biz bunların arkadan kelepçeli boy boy görüntülerini görmedik. Sabahın köründe aile bireylerinin pijamalı hallerini görmedik. İyi ki de görmedik. Ama muhalif olsalardı, sabahın köründe evlerine yapılan baskından gözaltındaki en mahrem anlarına kadar her görüntüyü medyaya servis ederlerdi.

Birilerine teşhir, birilerine mahremiyet! Birilerine peşin hüküm, birilerine masumiyet karinesi! Böyle hukuk devleti olmaz. Hukuku da adaleti de kendinize göre eğip büktünüz. Hesap sorulması gereken yerde hesap soranı susturdunuz, denetlenmesi gereken yerde göz yumdunuz. 24 yıllık iktidarınız boyunca öyle bir düzen yarattınız ki soyan soyana, götüren götürene!"

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiEsenyurt BelediyesiSevda Erdan KılıçEsenyurtPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Kış kapıyı erken çaldı İstanbul’un yanı başı beyaza büründü Kış kapıyı erken çaldı! İstanbul'un yanı başı beyaza büründü
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci Rusya hepsini zorla askere alacak Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak
Rusya’da İHA saldırısı sonrası büyük kaos 30 saattir bekliyorlar Rusya'da İHA saldırısı sonrası büyük kaos! 30 saattir bekliyorlar
Muhammed Salah’ın ablasına teklif yağıyor Türk yatırımcılar sıraya girdi Muhammed Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
16:49
Savunmacılara Allah yardım etsin Osimhen’in yanına 2,03’lük dev
Savunmacılara Allah yardım etsin! Osimhen'in yanına 2,03'lük dev
16:16
Şamil Tayyar’ı küplere bindiren rüşvet skandalı: Kardeşim, hiç mi utanmanız yok
Şamil Tayyar'ı küplere bindiren rüşvet skandalı: Kardeşim, hiç mi utanmanız yok?
16:04
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
15:43
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
15:21
Kan donduran yasak aşk cinayeti Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
Kan donduran yasak aşk cinayeti! Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 17:14:59. #.0.2#
SON DAKİKA: CHP'li Kılıç, Esenyurt soruşturmasında evde 7 milyon dolar bulunduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei