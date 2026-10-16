CHP\'li Kılıç, Esenyurt soruşturmasında evde 7 milyon dolar bulunduğunu söyledi

(ANKARA) - CHP Grup Başkan Vekili Sevda Erdan Kılıç, "Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı'nın kiraladığı evden 7 milyon dolar ve 400 bin avro çıktığını" belirterek, "Muhalif olsalardı, sabahın köründe evlerine yapılan baskından gözaltındaki en mahrem anlarına kadar her görüntüyü medyaya servis ederlerdi. Birilerine teşhir, birilerine mahremiyet. Böyle hukuk devleti olmaz" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, kayyum yönetimindeki Esenyurt Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında, belediye başkan yardımcısının kiraladığı evde 7 milyon dolar ve 400 bin avro bulunduğunu belirterek iktidarı eleştirdi. Erdan Kılıç, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Kayyumun yönettiği Esenyurt Belediyesi soruşturmasında, başkan yardımcısı bir ev kiralamış. Ama bu bildiğimiz evlerden değil, kasa evi. Çünkü evde sadece iki tane kasa var. Bu kasalardan da tam 7 milyon dolar ve 400 bin avro çıkmış! Millet başını sokacak ev bulamazken, bunlar paralarını koymak için ev kiralamış! Bu suça karışanlardan 9'u bir hafta önce tutuklanmıştı. Biz bunların arkadan kelepçeli boy boy görüntülerini görmedik. Sabahın köründe aile bireylerinin pijamalı hallerini görmedik. İyi ki de görmedik. Ama muhalif olsalardı, sabahın köründe evlerine yapılan baskından gözaltındaki en mahrem anlarına kadar her görüntüyü medyaya servis ederlerdi.

Birilerine teşhir, birilerine mahremiyet! Birilerine peşin hüküm, birilerine masumiyet karinesi! Böyle hukuk devleti olmaz. Hukuku da adaleti de kendinize göre eğip büktünüz. Hesap sorulması gereken yerde hesap soranı susturdunuz, denetlenmesi gereken yerde göz yumdunuz. 24 yıllık iktidarınız boyunca öyle bir düzen yarattınız ki soyan soyana, götüren götürene!"