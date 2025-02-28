CHP'li Kılıç, Yasaklanan Film İçin Bakan Ersoy'a Soru Önergesi Verdi

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(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a "'Oy'una Geldik' isimli filmin ticari dolaşıma ve gösterime sunulmasının uygun bulunmamasının gerekçeleri nelerdir? Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu'nun bu kararı hangi kriterlere dayanarak alınmıştır?" diye sordu.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, ödüllü yönetmen Kazım Öz'ün "Oy'una Geldik" isimli komedi filminin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yasaklanmasını, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyarak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Kılıç, izleyiciyle buluşması engellenen "Oy'una Geldik" filminin yasaklanmasına ilişkin verdiği soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Başrolünde İlyas Salman'ın olduğu, yerine kayyum atanan Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül'ün öyküsü ile senaryosunu yazdığı ve birçok sanatçının emek vererek ortaya koyduğu 'Oy'una Geldik' filmi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından yasaklanmıştır. Bu, hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayan, darbe dönemlerini anımsatan bir uygulamadır. Her fırsatta 'Darbe Anayasa'sı' diyerek Anayasa'yı itibarsızlaştırmaya çalışan AKP iktidarı, darbe dönemi uygulamalarına dört kolla sarılmış vaziyette. 21.yüzyılda bir komedi filmine dahi tahammül gösteremeyen bir iktidar anlayışı, kendi demokrasi karnesindeki zayıflığı ilan etmektedir. Bu yasak, AKP iktidarının ifade özgürlüğüne bakışının çarpıcı bir örneğidir ve derhal geri alınmalıdır. Sansür, her zaman korkunun ve güvensizliğin göstergesidir. Demokratik ülkelerde sanat, eleştiri hakkını özgürce kullanabilmelidir. Vatandaşlarımız neyi izleyip izlemeyeceklerine kendileri karar verebilecek olgunluktadır."

"Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görevi sanatı engellemek değil, desteklemek olmalıdır. Bir komedi filmine getirilen bu anlamsız yasak, 21'inci yüzyıl Türkiyesinin kara lekesi olarak tarihe geçecektir" diyen Kılıç, Bakanlığı bu kararı derhal kaldırmak için göreve davet etti. CHP'li Kılıç, Bakan Ersoy'a sorduğu sorular ise şöyle:

"'Oy'una Geldik' isimli filmin ticari dolaşıma ve gösterime sunulmasının uygun bulunmamasının gerekçeleri nelerdir? Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu'nun bu kararı hangi kriterlere dayanarak alınmıştır? Son beş yıl içerisinde kaç film Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu tarafından gösterime uygun bulunmamıştır? Bu filmlerin isimleri ve ret gerekçeleri nelerdir? Sinema sanatının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi konusundaki Bakanlığınızın yaklaşımı nedir?"