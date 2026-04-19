CHP'li Kış: Eğitimde Personel Eksikliği ve Faiz Harcamaları Eleştirildi

19.04.2026 11:44
Gülcan Kış, eğitimde 240 bin kadro eksikliği varken, bütçenin faize harcandığını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, eğitim sistemindeki personel eksikliğine dikkati çekerek, "Bugün Türkiye'de okullara 75 bin hemşire, 100 bin temizlik görevlisi ve 65 bin güvenlik görevlisi alınması gerekiyor. Bu istihdam, yalnızca 224 milyar lirayla sağlanabilirdi. Ama AKP bu kaynağı çocuklara değil, faize ayırmayı tercih etti" ifadelerini kullandı.

Kış, yaptığı açıklamada, yılın ilk çeyreğine ilişkin kamu harcama verilerini değerlendirerek, hükümetin bütçe politikalarını eleştirdi.

Kış, kamu harcamalarının büyük bölümünün faiz giderlerine ayrıldığını belirterek, "Kemer sıkma politikaları adı altında vatandaşa sabır telkin edenler, faize 411,4 milyar lirayı gözünü kırpmadan ödüyor. Ama çocuklarımızın güvenliği söz konusu olduğunda 'kaynak yok' diyorlar. Bu bir ekonomik zorunluluk değil, açık bir siyasi tercihtir" dedi.

Kış, Kahramanmaraş'taki okul saldırısına da değinerek, "Bu yaşananlar bir kaza değil, bir ihmaller zinciridir. Denetim yok, personel yok, önlem yok… Çünkü bütçede öncelik yok. Eğer bu kadrolar zamanında oluşturulmuş olsaydı, bugün bu acıyı konuşmuyor olabilirdik" dedi.

Bütçe tercihlerini eleştiren Kış, şunları kaydetti:

"Saray, harcamayı biliyor ama sorumluluk almayı bilmiyor. Bakanlar kaynak bulamamaktan değil, yanlış yere harcamaktan sorumludur. Bu ülkenin çocukları, öğretmenleri, vatandaşları bu yanlış tercihlerin bedelini canıyla ödüyor. Bu ülkede mesele kaynak yokluğu değil, vicdan yokluğudur. Faize milyarlar bulanlar, çocukların güvenliğine kaynak bulamıyorsa bu bir yönetim krizi değil, bir ahlak krizidir."

Kış ayrıca Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in istifasını istedi.

Kaynak: ANKA

