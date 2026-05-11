CHP'li Kış'tan Ekonomik Analiz

11.05.2026 13:06
Gülcan Kış, asgari ücretin eridiğini, vatandaşın borçlandığını ve tarımda ithalatın arttığını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, asgari ücretin yılın ilk aylarında "büyük ölçüde" eridiğini belirterek, "Asgari ücretli, daha maaşı cebine girmeden borcunu düşünmeye başlıyor. Bu tablo ekonomik kriz değil, doğrudan doğruya bir hayat pahalılığı felaketidir" ifadesini kullandı.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye'deki tarımsal üretime ve vatandaşın borç yüküne ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Türkiye'nin gerçek gündeminin "geçim krizi" olduğunu vurgulayan Kış, çiftçinin de vatandaşın da "ekonomik düzenin mağduru" olduğunu kaydetti.

Tarım ürünleri ithalatına ilişkin verileri değerlendiren Kış, yılın ilk üç ayında yaklaşık 6,4 milyar dolarlık tarım ithalatı yapılmasının Türkiye açısından "alarm" niteliğinde olduğunu belirterek, "Konya Ovası yıllarca tahıl ambarı olarak anıldı. Bugün ise Türkiye, savaşın ortasındaki Rusya ve Ukrayna'dan yüz milyonlarca dolarlık buğday ithal ediyor. Bu tablo sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir çöküştür" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin portakal ithal etmesini de eleştiren Kış, "Mersin'den Adana'ya, Antalya'dan Muğla'ya kadar narenciye bahçeleriyle dolu bir ülkede yaşıyoruz. Buna rağmen İran'dan ve KKTC'den portakal ithal ediyoruz. Çiftçi dalındaki ürünü maliyetini kurtarmadığı için toplatamazken, market rafındaki fiyat vatandaşın cebini yakıyor" ifadelerini kaydetti.

Kış, yalnızca portakal değil, elma, patates, mercimek, nohut, pirinç, pamuk ve çay gibi ürünlerde de ithalatın "hızla arttığını" öne sürerek, "Çay ülkesi denilen Türkiye'nin Sri Lanka'dan, Hindistan'dan ve Kenya'dan çay ithal etmesi, Çukurova'nın pamuğunu kaybedip ABD ve Brezilya'dan pamuk almak zorunda kalması, tarım politikalarının iflas ettiğinin göstergesidir" değerlendirmesini yaptı.

"İNSANLAR ARTIK GEÇİNMEK İÇİN KREDİ KARTINA YÜKLENİYOR"

BDDK verilerine göre Türkiye'de toplam kredi hacminin bir yılda 18,3 trilyon liradan 25,5 trilyon liraya yükseldiğini açıklayan Kış, vatandaşın artık temel ihtiyaçlarını da borçlanarak karşıladığını iddia etti. Takibe düşen kredi miktarının 308 milyar liradan 703 milyar liraya çıktığını ifade eden Kış, "Bu rakamlar bize şunu söylüyor: İnsanlar artık geçinmek için kredi kartına yükleniyor ve önemli bir kısmı bu borçları ödeyemiyor" eleştirisinde bulundu.

Asgari ücretin yılın ilk aylarında büyük ölçüde eridiğini söyleyen Kış, "Bugün Türkiye'de insanlar maaşıyla değil, kredi kartıyla yaşıyor. Emekliler yeniden çalışmak zorunda kalıyor. Asgari ücretli, daha maaşı cebine girmeden borcunu düşünmeye başlıyor. Bu tablo ekonomik kriz değil; doğrudan doğruya bir hayat pahalılığı felaketidir" ifadelerini kullandı.

İktidarın ekonomik tabloyu "perdelemek için yapay gündemler" oluşturduğunu ileri süren Kış, "Türkiye'nin gerçek gündemi, kredi kartı borcunu ödeyemeyen milyonlardır, üretmekten vazgeçen çiftçidir, geçinemediği için yeniden iş arayan emeklidir. Saray başka gündemler konuşabilir ama vatandaşın gündemi mutfaktır, pazardır, borçtur, geçim savaşıdır" dedi.

Kaynak: ANKA

