CHP'li Kış'tan torba yasa teklifine eleştiri: Yerel yönetimlerin iradesi merkeze bağlanıyor

29.04.2026 13:19
CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Tapu Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik teklifini eleştirerek, düzenlemenin yerel yönetimlerden çevre denetimine kadar birçok alanda yetkileri merkezde topladığını söyledi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Tapu Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik teklifine kapsamlı eleştiriler yöneltti. Teklifin “torba yasa” yöntemiyle hazırlandığını belirten Kış, düzenlemelerin yerel yönetimlerden çevre denetimine, mülkiyet hakkından kamu taşınmazlarına kadar birçok alanda yetkileri merkezde topladığını söyledi.

Kış, teklifin en tartışmalı düzenlemelerinden birinin belediyelere ilişkin hükümler olduğunu belirterek, 17’nci maddeyle belediyelerin şirket kurma, ortak olma, sermaye koyma ve hisse edinme gibi faaliyetlerinin Cumhurbaşkanı iznine bağlandığını söyledi. Bu düzenlemenin yerel yönetimlerin ekonomik karar alma alanını tamamen daralttığını dile getirdi.

Teklifte yer alan acele kamulaştırma düzenlemesine de değinen Kış, sosyal konut gerekçesiyle acele kamulaştırmanın yaygınlaştırılmasının mülkiyet hakkı açısından ciddi riskler doğurduğunu belirtti. Ayrıca, zemin ve temel etütlerine ilişkin düzenlemelerle yetkilendirme ve denetim süreçlerinin tamamen Bakanlığa bırakılmasını eleştirdi.

Kış, Hazine taşınmazlarının “atıl” olduğu gerekçesiyle tahsislerinin iptal edilmesine ilişkin düzenlemede “atıl taşınmaz” kavramının açık şekilde tanımlanmadığını vurguladı. 2B arazilerine ilişkin süre uzatımlarının sorunu çözmediğini, asıl meselenin şeffaf ve adil bir sistem kurulması olduğunu ifade etti.

Deprem konutlarında denetim ve şeffaflık sorununa dikkat çeken Kış, Kentsel Dönüşüm Başkanlığına verilen geniş yetkilerin riskler barındırdığını belirtti. Konuşmasının sonunda teklifin teknik değişiklikler içermediğini, geniş bir yönetim anlayışını yansıttığını ifade eden Kış, düzenlemenin daha şeffaf, katılımcı ve hukuki güvenceyi esas alan bir yaklaşımla yeniden ele alınması çağrısında bulundu.

