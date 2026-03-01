CHP'li Konuralp'ten Gözaltılara Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Konuralp'ten Gözaltılara Tepki

CHP\'li Konuralp\'ten Gözaltılara Tepki
01.03.2026 18:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okan Konuralp, ANKA ve Koza TV'nin gözaltına alınmasını basın özgürlüğüne saldırı olarak değerlendirdi.

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener ile Koza TV çalışanlarının gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Konuralp sürecin, basın özgürlüğüne yönelik baskı politikalarının yeni bir aşaması olduğunu ifade etti.

Konuralp, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener ve Koza TV çalışanlarının gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Konuralp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, Koza TV muhabiri Sergen Ölçer ve Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen'in gözaltına alınması, basın özgürlüğüne yönelik baskı politikalarının yeni bir aşamasıdır. Meslektaşım Kenan Şener'in 'fişlemelere' dayalı bir dezenformasyon kampanyasına konu edilmesi ise basın adına utanç vericidir."

Şener, yalnızca 'turkuaz' basın kartı sahibi bir gazeteci değil; aynı zamanda basın kartı komisyonunda görev yapan, mesleki itibarı ve emeği tartışmasız bir isimdir. Buna rağmen kendisiyle birlikte, değerli eşinin emeğine kadar uzanan, nefret suçuna varacak düzeydeki dil kullanılması; hukuki değil siyasi bir yaklaşımın göstergesidir. Gazeteciliği kriminalize etmeye çalışmak, hakikatten duyulan rahatsızlığın itirafıdır. Gazetecilik suç değildir. Hakikat fişlenemez."

Kaynak: ANKA

Konuralp, Güncel, Koza, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Konuralp'ten Gözaltılara Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık

18:37
Avrupa’dan aykırı ses: İran’ın bombalanması Trump’a petrol getirir
Avrupa'dan aykırı ses: İran'ın bombalanması Trump'a petrol getirir
17:59
Pentagon: İran’ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü
Pentagon: İran'ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü
17:53
ABD, ilk kez kamikaze İHA kullandı
ABD, ilk kez kamikaze İHA kullandı
17:03
İran ’Abraham Lincoln’u hedef aldı, ABD’den açıklama geldi
İran 'Abraham Lincoln'u hedef aldı, ABD'den açıklama geldi
17:02
Bakan Şimşek, “Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına yanıt verdi
Bakan Şimşek, "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına yanıt verdi
16:41
İran’ın İsrail’e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü
İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 19:22:10. #.0.4#
SON DAKİKA: CHP'li Konuralp'ten Gözaltılara Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.