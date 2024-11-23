CHP\'li Meclis Üyesi Nadir Bayram, Gazeteciye Saldırdı: Kesin İhraç İstemiyle Disiplere Sevk Edildi

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(ANKARA) - CHP, gazeteci Hakan Sataroğlu'na saldırıda bulunan Burhaniye Belediye Meclis Üyesi Nadir Bayram'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

Karabük'ün Burhaniye ilçesinde gazetecilik yapan Hakan Sataroğlu, Burhaniye belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Nadir Bayram tarafından saldırıya uğradı. CHP, resmi iletişim X hesabından yapılan paylaşımda Bayram'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini duyurdu. CHP'nin paylaşımı şöyle:

"Gazeteci Hakan Sataroğlu'nun, Burhaniye Belediyesi Meclis Üyesi Nadir Bayram tarafından darp edilmesini kınıyor; değerli gazeteciye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu kabul edilemez saldırıyı gerçekleştiren Nadir Bayram, kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."