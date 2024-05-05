CHP'li Murat Bakan, İstanbul'da ele geçirilen silahlarla ilgili açıklama yapmıştı - Son Dakika
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CHP'li Murat Bakan, İstanbul'da ele geçirilen silahlarla ilgili açıklama yapmıştı

CHP\'li Murat Bakan, İstanbul\'da ele geçirilen silahlarla ilgili açıklama yapmıştı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla İstanbul'da polis tarafından çok sayıda silah ele geçirildiği iddiasını dile getirmiş, daha sonra silahların bir TRT dizisi için kullanıldığı bilgisini aldığını belirterek paylaşımını kaldırdı.

05.05.2024 07:51
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(ANKARA)  - CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla İstanbul'da polis tarafından çok sayıda silah ele geçirildiği iddiasını dile getirmiş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı açıklama yapmaya davet etmişti. Murat Bakan bir süre sonra bu paylaşımını silerek silahların gerçek olmadığı, bir TRT dizisi için kullanıldığı yönünde bilgiler aldığını ifade etti ve "konuyla ilgili bilgi tam olarak netleşince konuyu yeniden paylaşacağım" diye yazdı.

CHP'li Bakan gece yarısı yaptığı ilk paylaşımla İstanbul'da Yunus polis ekiplerinin uzun namlulu çok sayıda silaha el koyduğu iddiasını dile getirmiş, silahların fotoğrafını da paylaşarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya  "Türkiye uyuşturucu ticaretinde olduğu gibi silah ticaretinde de hem hedef ülke hem de silah rotası haline mi geldi? Silahların menşei nedir" diye sormuştu. Bir süre sonra bu paylaşımını hesaplarından kaldıran Murat Bakan, yeni bir paylaşımla silahların bir TRT dizisinde kullanıldığı yönünde bilgi aldığını dile getirdi. Bakan kendisine gönderilen "Olay böyle değilmiş, TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinin aracını durdurup almışlar, silahların ağzı kapalı. Savcı iade edin demiş. Yanlış anons" yazan mesajı da paylaştı.

Murat Bakan şöyle yazdı: "Attığım twite ilişkin bilgi de polis kaynaklarından gelmişti şimdi İstanbul'dan polis kardeşlerimden yeni böyle bir bilgi geldi. Yunusların TRT Teşkilat dizisine ilişkin aracı durdurduğuna ve savcının silahların iade edin dediğine ilişkin konu ile ilgili bilgi tam olarak netleşince konuyu yeniden paylaşacağım."

Kaynak: ANKA

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