CHP'li Murat Emir'den İmamoğlu'na Soruşturma Tepkisi

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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu kürsüden iner inmez ikinci kez, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı jet hızı ile soruşturma başlattı. Bir başsavcı düşünün, İstanbul'da çeteleri çökertmiş, tüm yargı dosyalarını halletmiş, tek işi Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın İmamoğlu'na soruşturma açmak kalmış" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu'un bugünkü basın toplantısındaki "Heybedeki turpun adı Satılmış Büyükcanayakın" ifadeleriyle ilgili soruşturma açılmasına resmi X hesabından tepki gösterdi.

Emir, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu kürsüden iner inmez ikinci kez, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı jet hızı ile soruşturma başlattı. Bir Başsavcı düşünün, İstanbul'da çeteleri çökertmiş, tüm yargı dosyalarını halletmiş, tek işi Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın İmamoğlu'na soruşturma açmak kalmış."