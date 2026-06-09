CHP'li Mustafa Erten, Filyos Çayı'nda hayatını kaybetti - Son Dakika
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CHP'li Mustafa Erten, Filyos Çayı'nda hayatını kaybetti

CHP\'li Mustafa Erten, Filyos Çayı\'nda hayatını kaybetti
09.06.2026 14:42
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Mustafa Erten'in cenazesi, kılınan namazın ardından defnedildi. Erten, çaya düşerek yaşamını yitirmişti.

Filyos Çayı'na düşerek 72 yaşında yaşamını yitiren CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in cenazesi toprağa verildi.

Yakınları tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Erten'in cenazesi, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Mescid-i Aksa Camisi'ne getirildi.

Burada öğle vakti kılınan namazın ardından Erten'in cenazesi, 5000 Evler aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Erten'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Yenice ilçesinden Karabük istikametine seyreden, Erten'in de içinde bulunduğu 78 ACD 559 plakalı otomobil, Karabük-Zonguldak kara yolunun merkeze bağlı Yeşilköy köyü yakınlarında mola vermiş, araçtan inen Erten, Filyos Çayı kenarında durduğu sırada ayağının kayması sonucu suya düşerek akıntıya kapılmıştı.

Erten'in cansız bedeni, gece boyu yürütülen çalışmalar sonucu dün sabah saatlerinde suya düştüğü yerden yaklaşık 1700 metre ilerideki HES kapağına takılı halde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Filyos Çayı, Politika, 3. Sayfa, Karabük, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Mustafa Erten, Filyos Çayı'nda hayatını kaybetti - Son Dakika

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