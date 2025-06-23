CHP'li Nazlıaka'dan Cezaevindeki 'Sistem Arızası'na Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski Medya A.Ş. Genel Müdürü İpek Elif Atayman'ın oğlu Efe Çakır'ın "sistem arızası" nedeniyle cezaevinde annesiyle görüştürülmediğini açıkladı ve tepki gösterdi. Nazlıaka, "Bu düzen niye?" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Afyonkarahisar Cezaevi'nde tutuklu bulunan Atayman'ın oğlunun, yanında 80 yaşındaki dedesiyle birlikte kilometrelerce yol katederek cezaevine gittiğini ancak "sistem arızası" gerekçesiyle annesiyle görüştürülmediğini aktardı.

Nazlıaka, "Afyonkarahisar cezaevinde tutsak edilen İpek Elif Atayman'ın oğlu, kilometrelerce yol kat edip "sistem arızası" nedeniyle görüştürülmemiş. Üstelik yanında 80 yaşındaki dedesi varmış. Çalışan bir insanın iş yerinden izin aldığı, yaşlı bir insanın sıcakta 7 saat yolculuk yapmak zorunda kaldığı bu düzen niye? Neden Elif Hanım Silivri'den Afyon'a götürüldü? Neden Elif Hanım cezaevinde? Neden hala iddianame yok?" dedi.

İpek Elif Atayman'ın oğlu Efe Çakır da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İstanbul'dan Afyon'a 80 yaşındaki dedemle, molalı 7 saatte gelebildik. 15: 30'daki kapalı görüşe sistem arızasından dolayı alınamayacağımızı öğrendik. En azından sadece anneme haber vermelerini rica ederek ayrıldık. Adapazarı'ndan gelen bir aile daha vardı bizim gördüğümüz, nasıl kalacaklar gidiş dönüş yol zaten en az 6-7 bin lira yakıtı geçişi, bir de konaklasalar en az 10 bin liraları bulacak. Hangi bütçe bunu her hafta yapmaya dayanabilir? Silivri dünyanın en büyük 2. Avrupa'nın 1. Büyük cezaevi demek ki ya cezaevleri kapasitesi yetersiz ya kanunlarda problem var.. Ben ortalama beyaz yaka maaşı ile borçsuz bir şekilde döndüremiyorum bu sistemi maalesef, insanları ikametine yakın yerlere yerleştirmek bu kadar mı zor?"