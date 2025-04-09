CHP'li Özçağdaş: İktidarı Korkutan CHP'li Belediyelerin Performansı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Özçağdaş: İktidarı Korkutan CHP'li Belediyelerin Performansı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İstanbul'daki Şişli mitinginde partisinin performansını vurgulayarak, iktidarın CHP'li belediyelere karşı haksızlık yaptığını belirtti. Özçağdaş, Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan'ın başarılı çalışmalarını öne çıkararak, her hafta iktidarın haksızlıklarına cevap vereceklerini ifade etti.

09.04.2025 22:52  Güncelleme: 23:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "İktidarı asıl korkutan CHP'li belediyelerin müthiş performansı. Buradan cevap veriyoruz. Her hafta iktidarın bu haksızlıklarına İstanbul'un bir başka köşesinden cevap vermeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş partisinin Şişli mitinginde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, "Şişli'de maalesef Türkiye demokrasisine utanç vesilesi olarak geçecek bir kayyum operasyonu oldu. Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan, Türkiye'nin en yenilikçi, en demokratik katılımcı belediye başkanlarımızdan birisi. Aynı zamanda kentin kaynaklarını muhafaza için çalışan belediye başkanımız. Şişli'de kente kazandırmak istediklerini rant mekanizmasını durdurmak için yaptığı işler nedeniyle uydurulmuş bir suçla karşı karşıya. Emrah Şahan Başkan, hem Türkiye'de demokratik katılım süreçlerini aşmak için çaba sarfetmiş olan birisi. Hem de kendisi kentin refahının ve zenginliğinin artması için çalışmış olan bir belediye başkanı. İddiayla söylüyorum Şişli örneğini daha çok konuşacağız. Şişli'nin içerisindeki kentsel dönüşüm süreçleri dahil olmak üzere Emrah Şahan bir yıl içinde inanılmaz işler yaptı. İktidarı asıl korkutan CHP'li belediyelerin müthiş performansı. Buradan cevap veriyoruz. Her hafta iktidarın bu haksızlıklarına İstanbul'un bir başka köşesinden cevap vermeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Suat Özçağdaş, İstanbul, Politika, Güncel, Yaşam, Emrah, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Özçağdaş: İktidarı Korkutan CHP'li Belediyelerin Performansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz Seki’nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi
İşte Trump’ın ek vergi kararının gerekçesi İşte Trump'ın ek vergi kararının gerekçesi
Arsenal, Real Madrid’i paramparça etti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Arsenal, Real Madrid'i paramparça etti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Şişli’de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti Şişli'de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti
Instagram’dan canlı yayın için 16 yaş sınırı Instagram'dan canlı yayın için 16 yaş sınırı
Kadir Ezildi’nin korkutan anları Taksiye binerken yere kapaklandı Kadir Ezildi'nin korkutan anları! Taksiye binerken yere kapaklandı
Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor İşte Trump’ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor! İşte Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar
Netanyahu’dan skandal Türkiye tehdidi Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi
Hakan Fidan: Suriye’de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz Hakan Fidan: Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz
ABD, vergileri 90 gün askıya aldı ABD, vergileri 90 gün askıya aldı

23:15 Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor İşte Trump’ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor! İşte Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar
22:45 Netanyahu’dan skandal Türkiye tehdidi Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi
20:58 Hakan Fidan: Suriye’de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz Hakan Fidan: Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz
20:38 ABD, vergileri 90 gün askıya aldı ABD, vergileri 90 gün askıya aldı
20:30 ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
09:19 Trump ağzını fena bozdu Dünyayı karşısına alacak ’popo’ çıkışı Trump ağzını fena bozdu! Dünyayı karşısına alacak 'popo' çıkışı
09:18 Kadir Ezildi’nin korkutan anları Taksiye binerken yere kapaklandı Kadir Ezildi'nin korkutan anları! Taksiye binerken yere kapaklandı
09:14 Instagram’dan canlı yayın için 16 yaş sınırı Instagram'dan canlı yayın için 16 yaş sınırı
08:59 Şişli’de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti Şişli'de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti
08:58 ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
08:50 Arsenal, Real Madrid’i paramparça etti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Arsenal, Real Madrid'i paramparça etti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:45 İşte Trump’ın ek vergi kararının gerekçesi İşte Trump'ın ek vergi kararının gerekçesi
08:31 Deniz Seki’nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 23:55:06. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'li Özçağdaş: İktidarı Korkutan CHP'li Belediyelerin Performansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement