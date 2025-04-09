CHP'li Özçağdaş: İktidarı Korkutan CHP'li Belediyelerin Performansı

Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "İktidarı asıl korkutan CHP'li belediyelerin müthiş performansı. Buradan cevap veriyoruz. Her hafta iktidarın bu haksızlıklarına İstanbul'un bir başka köşesinden cevap vermeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş partisinin Şişli mitinginde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, "Şişli'de maalesef Türkiye demokrasisine utanç vesilesi olarak geçecek bir kayyum operasyonu oldu. Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan, Türkiye'nin en yenilikçi, en demokratik katılımcı belediye başkanlarımızdan birisi. Aynı zamanda kentin kaynaklarını muhafaza için çalışan belediye başkanımız. Şişli'de kente kazandırmak istediklerini rant mekanizmasını durdurmak için yaptığı işler nedeniyle uydurulmuş bir suçla karşı karşıya. Emrah Şahan Başkan, hem Türkiye'de demokratik katılım süreçlerini aşmak için çaba sarfetmiş olan birisi. Hem de kendisi kentin refahının ve zenginliğinin artması için çalışmış olan bir belediye başkanı. İddiayla söylüyorum Şişli örneğini daha çok konuşacağız. Şişli'nin içerisindeki kentsel dönüşüm süreçleri dahil olmak üzere Emrah Şahan bir yıl içinde inanılmaz işler yaptı. İktidarı asıl korkutan CHP'li belediyelerin müthiş performansı. Buradan cevap veriyoruz. Her hafta iktidarın bu haksızlıklarına İstanbul'un bir başka köşesinden cevap vermeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.