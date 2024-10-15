CHP'li Özel: Teğmenlere Cezalar Hesap Soracak

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(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kara Harp Okulu mezuniyet törenin ardından "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları nedeniyle 40'a yakın subayın farklı yerlere tayin edildiğini açıkladı. Özel, Atatürk'e düşmanlığı ile tanınan Kadir Mısırlıoğlu'nun cenazesine 5 bakanın gönderildiğini hatırlattı. " Biz Mustafa Kemal'in tarafındayız" diyen Özel, teğmenlere yapılanlar sebebiyle milletin ilk seçimde iktidardan hesap soracağını vurguladı.

Kara Harp Okulu mezuniyet törenin ardından teğmenler "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atması sonrası iktidar kanadından gelen eleştiriler uzun süre gündemi meşgul etmişti. CHP Grup Toplantısında konuşan Özgür Özel, Kara Harp Okulu'nda görevli 40'a yakın subayın yaşanılanlar sebebiyle tayin edildiğini bildirdi. Özel, şunları söyledi:

"Bir diğer mesele eli kulağında bakıyorlar, ölçüyorlar. Ölçümler pek istedikleri gibi değil ama kutuplaşmadan da çok medet umuyorlar. Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde geç teğmenlerimizin ebedi başkomutanları, partimizin ve ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhuriyete bağlılıklıklarını gösteren genç teğmenlere soruşturma açmışlardı. Dikkatle takip ediyoruz. Ama o okuldaki, Kara Harp Okulu'nda görev yapan subaylara, yani askeri idari personele soruşturma açıp 30-40 tanesini farklı yerlere tayin etmişler. Yani o yaşanlardan orada çalışan subayları sorumlu tutuyorlar. Birincisi o subaylar ki 15 Temmuz gecesini milletin, devletin, hepimizin yanında geçirmiş. O subaylar ki FETÖ'cü olsalar şimdi içeride olurlardı. Yetki elinde bilgi elinde. O subaylar ki, o günden bugüne bu ülkesine hizmet etmiş o teğmenlerin her sene yaptıkları ama yansıyan ama yansıyamamayan, geçmişte senin gözünün önünde olan o töreni yapıldı diye oradaki idari personeli, askeri idari personeli cezalandırıyorsun bu yanlıştır, haksızlıktır. Ve niyetleniyorsun ki 'o teğmenleri ordudan hepsini değilse de 30'unu atayım, 20'sini atayım, birkaçını atayım."'

"Teğmenler ceza alırsa sen de tarafını tekrar göstereceksin"

Erdoğan'ın teğmenlerin attığı sloganlardan rahatsız olacağı bir nokta bulunmadığını belirten Özel, iktidarın Atatürk'e düşmanlığı ile bilinen Kadir Mısırlıoğlu ilişkisine dikkati çekti. Mısırlıoğlu'nun cenazesinde hükümetin 5 bakanın yer aldığını hatırlatan Özel, şöyle devam etti:

"Esas mesele oradaki sözün kendisinde Sayın Erdoğan hiç rahatsız olacak bir şey yok. Ne demiş teğmenler? 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz.' Kimin olacaklar? Şimdi o teğmenler 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demeyecek de 'Trikopis'in askerleriyiz mi' diyecek. O teğmenler, Mustafa Kemal'in tarafında sizin Mustafa Kemal'e zerre muhabbet besleyen 'ne ölüme ne dirime gelsin' diyen fesli deli Kadir'in dirisine sen gittin, elini sıktın, elini öptün, hürmet ettin, cenazesine 5 bakan gönderdin. Biz Mustafa Kemal'in tarafındayız. Senin o çok hürmet ettiğin fesli deli Kadir Yunan'ın tarafındaydı. 'Keşke Yunan kazansa' diyordu. Biz tarafımızı muhafaza ediyoruz. Anlaşılan bu teğmenler ceza alırsa sen de tarafını tekrar göstereceksin. Ayrıca siyasi parti ayrımı olmaksızın sorulduğu bütün anketlerde tüm siyasi görüşlerden vatandaşlarımız teğmenler meselesinde cezalandırmayı yersiz, teğmenlerin tavrını da doğru buluyorlar. Bu millet teğmenlerin karşısında duran bu anlayışa karşı durması gereken doğru yerde duruyor. Bu millet genç teğmenlerin yanında, devleti teğmenlerin karşısına dikenlerden de ilk sandıkta hesap soracak herkes bunu bilsin."